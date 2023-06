Listorti estaba un poco saturado de la televisión y se mudó al teatro

05/06/2023 - 20:19 Pura Vida

Aunque dentro de algunas semanas José María Listorti reaparecerá en la TV a raíz de su participación en la telenovela del Trece "ATAV2", después de 30 años decidió descansar de la pantalla chica y terminó protagonizar el musical "Matilda", en el Gran Rex, junto a Laurita Fernández, Agustín "Soy Rada" Aristarán y Fer Metilli.

"Es una fiesta, lo que pasa en el escenario y en la platea yo no lo viví nunca. La historia es hermosa y la puesta es un lujo. Esa energía y esos aplausos te llenan el alma y el corazón", dijo el actor, conductor y humorista en el programa "Pasa Montagna", que conduce Pablo Montagna, sobre la comedia en la que interpreta a Harry, el personaje al que en la versión original del filme le dio vida Danny De Vito.

Sobre su papel, Listorti aclaró que "hay que actuar en un tono diferente. Las críticas son muy elogiosas y me llena de orgullo y de satisfacción. El casting lo hice antes del Mundial. Lo trabajé muchísimo, estoy desde octubre. Seguí laburándolo, yendo a canto, a coach actoral. Los ensayos fueron muy exhaustivos y trabajé mucho".

Por último, Listorti habló sobre su posible regreso a la televisión: "La tele la corrí porque no tuve ninguna propuesta laboral. Estaba un poco saturado de la tele. Tenés que estar todos los días y me he perdido muchas vacaciones con mis amigos y la familia".

"Además, para la tele no hay presupuesto. No me gustaría hacer un programa con un croma y pasar bloopers. Me gustaría poder ofrecerle cosas buenas a la gente. El 'Listorti actor' está en el teatro", señaló.