Morena teme que por su pelea, Rial la interne

A Morena Rial no le bastó llevar a los programas de televisión los detalles de su pelea con su padre, el periodista y conductor Jorge Rial, sino que después usó las redes sociales para asegurar que será capaz de iniciar acciones legales si a raíz de sus mediáticos descargos decidieran internarla.

La hija del periodista advirtió que es posible que, tras sus dichos contra él, podría volver a ser internada en una clínica psiquiátrica, como hace varios años: "¡Espero que no intenten internarme a la fuerza nuevamente, como pasa cada vez que cuento mi verdad!", escribió.

Y sumó: "Mi abogado Alejandro Cipolla tiene todas las pruebas de las cosas que digo. Por lo que voy a iniciar acciones legales contra mi papá para que los médicos que avalaron esa internación no puedan ejercer más", enfatizó sobre su deseo de llevar a su padre ante la Justicia.

Por otra parte, en LAM, la joven de 24 años había remarcado: "Que no me de más de baja y nos vamos a empezar a llevar bien. Cada vez que quise estar en algún lado, me dio de baja... porque potencial tengo", aseguró sin especificar en qué área del entretenimiento le gustaría probarse. Asimismo, en diálogo con Alejandro Castelo, afirmó que "Yo creo que soy una de las pocas que lo enfrentan, y sé muchas cosas. Y si se portan mal, mal se paga, y si se portan bien, bien se pagan en la vida", lanzó amenazante.

"Mis respetos al karma y las vueltas de la vida. Si el karma y las vueltas de la vida no se apuran, me las cobro sola", agregó irónica la mamá de Francesco Benicio. "Me pudre que se quiera meter en mi vida y que menosprecie a la gente que me rodea, cuando a él lo rodean mafias", tiró.