Silvina Luna tiene más esperanzas

06/06/2023 - 20:38 Pura Vida

La vida de la exGH Silvina Luna cambió rotundamente después de que en 2011 se sometiera a una cirugía estética con Aníbal Lotocki, quien le habría colocado sustancias peligrosas en sus glúteos, que le provocaron una hipercalcemia y una insuficiencia renal, por la que ahora se somete a diálisis y espera un trasplante.

Pero antes de ingresar siquiera en lista de espera para el trasplante de riñón, Silvia contó hace un par de semanas que era necesario combatir la bacteria que está dando vueltas por su cuerpo.

Con un nuevo y conmovedor video desde la clínica adonde se somete a diálisis periódicamente, Silvina Luna reveló ahora entusiasmada que a través de la biopsia de la microbacteria, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tiene que tomar para eliminarla.

"Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y, por fin, se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso", contó la modelo que ganó popularidad tras su paso por la edición de 2001, de Gran Hermano.

Y agregó: "Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación similar".