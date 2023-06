El abogado de L-Gante, indignado por la forma en que tienen al músico: "Lo tienen esposado"

06/06/2023 - 22:53 Pura Vida

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue detenido este martes en el marco de una denuncia por privación ilegítima de la libertad y agravada por el uso de arma, amenazas simples y tenencia ilegítima de arma de fuego. En ese contexto, su abogado -Alejandro Cipolla- salió indignado a revelar las condiciones de detención del músico.

Según informó el sitio Todo Noticias (TN), el letrado expuso sobre su defendido: “No le están comida ni bebida. Cuando quise ingresar como cualquier abogado, no me lo permitieron. Lo tienen esposado”.

De acuerdo a la denuncia efectuada el viernes por un joven de 30 años en la DDI de Moreno, el músico lo habría amenazado a punta de pistola, luego lo sacó del local bailable bajo intimidación y lo subió a un auto.

“¿Cuál es la peligrosidad que puede hacer L-Gante ante 30 policías desde el primer momento y segundo no dejar ingresar al abogado?”, se preguntó Cipolla, quien piensa que la causa tiene “connotaciones políticas” para perjudicar a su cliente.

“No me quieren informar absolutamente nada. Es decir, el derecho a la defensa no existe acá en General Rodríguez o para L-Gante. Tenemos a una persona esposada que no presenta ningún peligro y a su abogado que no se le permite el ingreso. Al Fiscal General no le importan los derechos de los detenidos y menos los de L-Gante”, agregó Cipolla visiblemente molesto.

Sobre la presencia de armas en el domicilio del artista, el abogado dijo: “No van a encontrar armas porque no hay. Inclusive se está diciendo que le van a tomar declaración el día jueves, es decir, demorar a propósito para que permanezca más tiempo detenido”. Y completó: “Va a quedar detenido en una DDI de zona sur por ahora. Va a ser después trasladado a General Rodríguez”.