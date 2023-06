La madre biológica de Morena contó su verdad

07/06/2023 - 23:23 Pura Vida

Después de que Morena Rial acusara a su padre, el conductor Jorge Rial, de no darle cariño y hasta le deseara un nuevo infarto, reapareció en el programa "A la tarde", y siguió dando detalles sobre su vida, esta vez sobre su madre biológica: Azucena Luna, una mujer de Tucumán, quien se puso en contacto con la joven, tras 20 años de ausencia, pero ella prefirió no conocerlos personalmente aún.

Sobre su adopción Morena contó que sus padres adoptivos Jorge Rial y Silvia D'Auro le contaron que "mi progenitor quería que abortara, por eso fue al juzgado y 'dijo que quería dar al bebé en adopción'. Cuando ella tenía cinco meses de embarazo, mi papá Jorge la hizo venir desde Tucumán y la cuidó en la casa de mi abuela Victoria, su mamá, hasta que nací. Luego, firmaron los papeles. Todo fue hecho de manera legal", detalló.

En LAM, habló la madre biológica de Morena y dijo: "Me juzga sin saber la historia mía, que crea lo que quiera creer de mí. Yo alquilaba una piecita para vivir con mis hijos y me quedé embarazada de ella".

Cuando le preguntaron si había podido amamantarla, recordó: "No, no me dejaron porque si le doy el pecho a mi bebé ya no lo puedo despegar de mí. No querían que le diera el pecho para que no me encariñe".

Y sumó: "Ahora ver que el padre ( Rial) la dejó desamparada, me duele el alma porque tanto ha anhelado tener un hijo para ahora dejarlo a la suerte de Dios... Si no son capaces de adoptar bien a un niño, que no se metan a adoptar", aseveró Azucena.