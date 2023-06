Telefé hará un "Gol de media noche" y se verá por la pantalla de canal 7

08/06/2023 - 20:33 Pura Vida

Los 65 meses de liderazgo ininterrumpidos en materia del rating le confirmó a Telefé que la hipótesis sobre que el púbico de la televisión abierta busca entretenimiento es real. Por eso, a los magazines, con Georgina Barbarossa, el cocinero Ariel Rodríguez Palacios, Vero Lozano, las infaltables telenovelas turcas y los realitys como "MasterChef", en la actualidad, y noticieros cada vez más desacartonados, le sumarán a partir del próximo lunes 12, pegadito al final de "Staff", un programa que todos los amantes del fútbol estaban reclamando "Gol de Media Noche", con el análisis de la Conmebol Libertadores, estadísticas, los golazos y mucho más.

El ciclo, que ya está siendo promocionado en la pantalla del canal de las pelotitas, y que llegará a Santiago del Estero a través de Canal 7, contará con la conducción de Fernando Carlos y Noe Antonelli, dos carismáticos profesional, que además tienen experiencia en el campo de los deportes. El primero lleva la columna deportiva en "El Noticiero de la Gente", y también en el programa radial "El Club del Moro", que comparte con Santiago del Moro, en FM La 100. Por su parte, Noe forma parte del panel de "A la barbarossa", el magazine que conduce Georgina Barbarossa y durante el Mundial de Qatar hizo 100 salidas al aire con información "de color" relacionada con el fútbol.

El feeling que entabló Fernando Carlos con el público lo llevó incluso a participar de "MasterChef Celebrity", donde después de ser eliminado, regresó para el repechaje.

Quien ya manifestó en las redes sociales lo que significa este nuevo desafío es Noe Antonelli, quien a través de su cuenta de Instagram confesó: "Creo que venía soñando con este momento desde hace más de 20 años. Algunos de ustedes lo saben". Y siguió dando detalles de cómo llegó a ella la propuesta. "Era viernes a la noche, me sonó el teléfono y @fedelevrino me dio la noticia. Inmediatamente la conversación se sumergió en un segundo plano mientras mi cabeza intentaba asimilar. Sin saberlo, había esperado ese llamado más de la mitad de mi vida".

En su extenso y emotivo posteo contó: "A la semana estaba entrando a ensayar por primera vez un programa de fútbol (!) con las piernas temblando, mirando ese cartel con muchas lágrimas en los ojos de todas las veces que lo había visualizado".

Y detalló aquel primer día: "Como si algo faltara, alguien me dijo que vaya a cambiarme al camarín de Susana (Giménez). Creo que tengo esa misma estrella tatuada, algo despintada, en mi hombro derecho desde que tengo 18 años, cuando ya soñaba en convertirme en una. Cerré la puerta y vi una cinta roja colgada del lado de adentro. Me cambié, respiré, medité y junté fuerzas. Subí a un estudio con un grupo enorme de personas ajustando cosas. No lograba identificar qué sentía. Solo estaba ahí, siendo".