"MasterChef" tendrá una gala extendida esta noche

10/06/2023 - 09:37 Pura Vida

Aunque lejos de los números del rating que manejó su antecesor, "Gran Hermano", en la pantalla de Telefé, el reality culinario "MasterChef", con la conducción de Wanda Nara y el tradicional jurado compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui sigue siendo el programa más visto de la televisión argentina. Por es razón, los seguidores del ciclo se sorprendieron cuando en lugar de la emisión de "La última chance" de los jueves, Telefé puso al aire el partido que disputaron por la Copa Libertadores, Racing Club y Flamengo. La esperanza de una edición especial del viernes (día en el que el programa no se emite) se desvaneció mientras fueron pasando las horas, hasta que Estefanía, una de las participantes comentó en un intercambio con sus seguidores a través de Instagram.

"El jueves de última chance es este domingo y ahí no más, a continuación la gala de eliminación. A darlo todo que no me quiero ir", escribió la participante quien regresó en la etapa de repechaje y vuelve a estar en peligro de salir definitivamente de la competencia de cocina.

Cada vez falta menos para la etapa final de "Masterchef Argentina", por lo que todo puede pasar semana tras semana, y cualquiera puede quedar fuera del juego por un error en su preparación.

Entre los que aún tienen asegurado su lugar, por lo menos para la próxima semana son Rodolfo, Antonio y las ganadoras de medallas Silvana y María Sol. Por otro lado, Rodrigo, Juan Francisco, Candelaria, Daniela y Aquiles lucharán para salvarse en una mini competencia previa. De esos cincos integrantes, uno sólo podrá ir al balcón y quedar inmune.

Estefanía ya se encuentra en la gala final, con su delantal negro, esperando para saber quiénes son los otros 4 rivales de los que saldrá el próximo eliminado del reality de cocina.

Conductora mediática

A diferencia de Santiago Del Moro, el conductor de las distintas ediciones de "MasterChef Celebrity", Wanda Nara tiene un perfil más mediático, que a veces le juega en contra de su papel como conductora, pero que al mismo tiempo la mantiene siempre en boca de todos.

Esta vez, la visita de Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas mujeres con quien vive una nueva reconciliación, la tiene bajo la lupa de los portales dedicados a la farándula a raíz de los continuos posteos de ambos en sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara compartió fotografías junto a Mauro Icardi, algunas tomadas por ella misma y otras tomadas por alguien que los observaba a unos metros de distancia.

Sin embargo, la que más llamó la atención de los seguidores fue una en la que Icardi está limpiándole los dientes a Wanda. Aunque muchos remarcaron que no se entiende por qué van y vuelven tantas veces, les regalaron muchos comentarios: "Quédate con el que te saque la comida del diente. La tanga te la saca cualquiera", "Si no te saca la comida de los dientes como Mauro a Wanda, ahí no es", fueron algunos de los comentarios sobre la fotografía de Icardi limpiándole los dientes a Wanda, que se volvió viral.