Paranormal: El inexplicable suceso que vivió Magui Olave con Rodrigo

11/06/2023 - 19:32 Pura Vida

La cantante cuartetera Magui Olave, fue invitada al programa "Mandale fruta", el cual se emite por Youtube y Twitch, mediante el canal digital "Repúblicaz" y del que forman parte el cantante El Polaco, la modelo Sofía "Jujuy" Giménez y la periodista Eleonora Caressi, además de "Rulo" (Darian Schijman) y allí reveló una experiencia paranormal que vivió, con "El Potro" Rodrigo.

Durante la entrevista, y ante la consulta sobre: "¿Lo sentís presente a Rodrigo, que fue tan importante y maneja una energía tan fuerte ahora que vos también sos artisita?", la cantante, quien familiar directa del recordado y exitoso cuartetero, no dudó en responder con total sinceridad. "Mirá, te cuento algo...en la pandemia se me apareció al lado de la cama".

"Vengo de un show y me acuesto tipo cinco y media de la mañana, seis, y yo suelo apagar todas las luces, no soy miedosa en ese sentido... y me acuesto bien en el borde de la cama, habrá pasado una hora que me había acostado, y viste cuando sentís que te están mirando fuerte, me desperté", completó.

Acto seguido, "entonces estaba en el borde, mirando para afuera, para el lado de la mesa de luz, y cuando abro los ojos empiezo a ver una luz parada así" comentó y se puso de pie para ejemplificar aquello que había observado.

"Tenía un jean clarito, un cinto, una camisa metida adentro del pantalón y cuando empecé a mirar para arriba, (la luz que vio) estaba prendida hasta la mitad del pecho, y ya está, yo ya sentía que era él, era su cuerpo más allá de que la ropa también era la de él, era su cuerpo". "Entonces, cierro los ojos porque me impresionó tanto, y desapareció", prosiguió.

Luego el conductor del citado ciclo le preguntó ¿y qué significado le das", o lo que ella replicó: "Yo siento que cuando uno extraña tanto a alguien y tiene tanto la necesidad es como que no lo suelta, viste... venía muy cansanda, agotada de no saber si seguir o no (con su carrera) y viste son esas situaciones en donde se te presenta alguien para decir "acá estoy"... a lo que la dupla de conductores añadé "es por acá" y "seguí", por lo que ella afirma confiada: "Sí, sí".