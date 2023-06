ESTALLÓ MORENA RIAL: "ES UNA LOCURA QUE ME ACUSEN QUE ANDO CHOREANDO"

11/06/2023 - 20:30 Pura Vida

"Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé... Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo". Con esas palabras, enviadas a través de un audio que difundió en sus redes sociales el programa "LAM", Morena Rial se defendió de quienes la vincularon con el robo de dinero en efectivo y tarjetas de crédito en los camarines del canal desde donde el periodista Ángel De Brito emite su ciclo, por América.

"Me escribió todo el mundo, me mandan tiktoks diciendo que estoy robando tarjetas. ¡Es una locura, amiga! O sea, que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo le haya 'choreado' la tarjeta a alguien. No entra en ninguna cabeza", señaló, desmintiendo los cargos luego de que tanto Mónica Farro como Marcela Feudale realizaran denuncias policiales por el robo. El día de la desaparición, la única visita que hubo fue la de Morena.

"¿A dónde me voy a meter la tarjeta? Andaba con un jean y un blazer, ni cartera tenía", dijo Morena, escudándose.