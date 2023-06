La contundente respuesta de Thelma Fardin a Juan Darthés

12/06/2023 - 00:46 Pura Vida

Thelma Fardin se pronunció después de conocerse el video de Juan Darthés, tras haber sido beneficiado por un fallo de la Justicia de Brasil. Anoche, la actriz fue lapidaria respecto de la reaparición pública de quien fuera su compañero de elenco en "Patito feo".

El actor grabó un video agradeciendo el apoyo de la gente. La actriz estaba al tanto y le respondió: "Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar".

Por último, reconoció que desde diciembre de 2018 -cuando lo denunció- hasta el momento, gastó una fortuna de dinero y energía, aunque eso no la frenó para seguir luchando. "Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado", cerró.

La Justicia de Brasil absolvió a Darthés por una denuncia iniciada de oficio a raíz los hechos que sucedieron el 17 de mayo de 2009.