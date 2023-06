Una chacarera de Elpidio Herrera sonará como nueva, en su memoria

13/06/2023 - 00:23 Pura Vida

Las sacha guitarra atamisqueña, y el grupo que lleva su nombre (aunque en plural), con el que Elpidio Herrera dejó su huella en el cancionero popular, cumplirán 52 años, y a sus herederos musicales se les ocurrió que esta sería una buena ocasión para hacer sonar de una manera nueva la chacarera "El Encuentro", que Elpidio compuso cuando iba a encontrarse con su amigo León Gieco, en Buenos, Aires; y compartirla en formato videoclip a modo de invitación a la tradicional fiesta, que esta vez se realizará el 22 y 23 de julio, en Atamisqui.

Si bien la chacarera forma parte del repertorio folclórico argentino, y es interpretada por muchos cantores, acompañados por diferentes instrumentos, Manolo Herrera, adelantó que la versión nueva incluye sonidos de arpa, flauta traversa, armónica, mandolín, guitarra eléctrica, guitarra base, bombo, y por supuesto, las sachas guitarras.

Las grabaciones del videoclip ya comenzaron, con el aporte técnico de Luciano Guzmán, y la participación de los músicos Agustina Ferreyra Navarro, en el arpa; Lorena Moyano, en flauta traversa; Darío Tévez, en armónica; Nico Castillo, en bandoneón; Ramiro Herrera, en guitarra eléctrica; Samuel Herrera y Andrés Cisneros García, en sachas guitarras; Carlos Baigorrí, en guitarra base; y Lucrecia Pedraza, en bombo.

Y como si se tratara de una fiesta anticipada del nuevo aniversario de la sacha guitarra atamisqueña, UPCN homenajeará a sus creador, Elpidio Herrera, con un espectáculo que se realizará el próximo viernes 16, a las 19, en el Centro Cultural del Bicentenario, con Manolo Herrera, como invitado especial junto a Mósoj Ñaupa, Máximo y María Pía Quiroga y Miguel "Taniku" Arce.

"Cuando se lo recuerda, y se lo homenajea, a uno se le vienen muchos recuerdos lindos y se quiere flaquear, quebrar en llanto, sabiendo que ya no está. Pero ha quedado grabado lo que nos decía en esos asados familiares, con tortilla a la parrilla: 'El día que no esté, si me van a recordar, háganlo con alegría si no no me recuerden', nos decía con un tono serio. Y nosotros hacemos eso, aunque cueste por ahí, porque ya no está con nosotros, lo recordamos siempre con alegría", reflexionó Manolo.