Andrea Campbell llamó "asqueroso" a Darthés

Si con la publicación de un video de agradecimiento, en sus redes sociales, Juan Darthés pretendía testear el sentir del público tras los dos fallos a favor que obtuvo de la Justicia de Brasil, país al que se fue a vivir hace 5 años, en la causa que le inició Thelma Fardín, por abuso sexual cuando ella tenía 16 años y se encontraban en Paraguay, durante una gira de "Patito Feo", las declaraciones de la actriz Andrea Campbell y la periodista Analía Franchín, le servirán de muestras para darse cuenta de que aún las cosas no están bien por aquí.

Cuatro años atrás, Campbell había contado un feo episodio que tuvo con el actor. Y tras el fallo absolutorio en Brasil, dio nuevos detalles en el programa "A la Barbarossa".

"Yo acababa de tener a mis hijos. Con cada uno yo engordé 25 kilos. Imaginame con 25 kilos más. Su mujer es muy delgadita. Yo estaba apoyada en una puerta, hablando con amigas. Éramos 5 parejas, 10 en total en una Navidad, y él viene de atrás y me metió la mano, ya no era la cola, seguía. Y dijo '¿vamos a comer?'", recordó la actriz.

"Cuando me doy vuelta, me dice 'perdoname, creí que era María'. Ella pesaba 30 kilos menos que yo. Ni que fuera ciego… Me da mucha bronca que este tipo venga a hablar y a decir que la condena social no existe. Para mí sí existe. Me da mucha bronca ese video, como diciendo 'acá no ha pasado nada'", dijo Andrea.

Y la panelista Analía Franchín sumó: "Él sale a hablar y perdón la expresión, pero no tiene los huevos para mirar a cámara, chicos. Se le tendría que caer la cara de vergüenza".

"Cuando él dice 'los fallos son contundentes', no hay fallo contundente. El fallo contundente es que le metiste dos dedos en la vagina, que la besaste y que le practicaste sexo oral. ¡Claramente es abuso!", cerró.