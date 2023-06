A qué persona de su entorno comparó Cirio con un chacal

13/06/2023 - 00:29 Pura Vida

Hace una semana, la conductora de "La Peña de Morfi", Jésica Cirio, había revolucionado las redes sociales al publicar polémicas frases, aunque sin destinatario alguno. "Me cansé del maltrato y de las amenazas", escribió en aquella ocasión y agregó: "No es la vida la que separa a la gente. Es la maldad, la hipocresía, la traición, el egoísmo, la perversidad y la falta de respeto. Algunas personas no cambian. Solo demuestran lo que antes ocultaban. La gente mala se destruye sola".

Ahora redobló su apuesta. "¿Tu apodo? Chacal. Qué es, definición, características y en el lenguaje…", enunció Cirio en la historia que subió a su Instagram.

Y compartió la definición del animal: "En el lenguaje coloquial se suele llamar chacal a la persona que es agresiva, sanguinaria y sin escrúpulos, resultando peligrosa o dañina para la sociedad".

En el último tiempo, Jésica Cirio se convirtió en noticia por los rumores de separación de Martín Insaurralde, político con quien se casó hace 8 años y con quien se convirtió en la mamá de Chloé. Pero nadie puede asegurar que las frases que publica en sus redes sociales estén dirigidas a su ex, de quien habría separado en malos términos.

Por otro lado, también está transitando situaciones tensas en lo laboral a raíz de los rumores sobre el posible levantamiento del programa que conduce todos los domingos en la pantalla de Telefé, lo cual la hizo enojar.

Todo comenzó cuando Santiago Giorgini, uno de los cocineros del programa, aclaró que él no se iba a desvincular del programa. A lo que Jésica le sumó: "No sólo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos".