Rodó, Drácula, el amor y la violencia de género

14/06/2023 - 20:22 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami / De la Redacción de EL LIBERAL





"Drácula, el musical: la despedida final" subirá a escena el jueves 22, a las 22, en el Paraninfo de la UNSE. Su protagonista, Juan Rodó, en un zoom con EL LIBERAL, habló acerca de la vigencia de este icónico musical concebido por José "Pepe" Cibrián Campoy y Ángel Mahler.

-¿Cómo es para usted ponerse en la piel de Drácula a lo largo de 32 años?

Para mí, Drácula es un personaje que lo tengo encarnado en el sentido estricto de la palabra porque es parte de mi ser, hasta de mi cuerpo. De hecho, es tan parte mío que cuando hago otras obras me tengo que despegar de gestos y actitudes que tienen que ver más con ese personaje. Está tan enraizado que cuesta desprenderse. O sea, lo tengo totalmente dentro de mí. Tal es así que, prácticamente, no preciso ensayo a esta altura del partido. Lo que sí, 32 años es muchísimo y la verdad es que yo no conozco otro antecedente de un actor que hizo tantos años un rol. También invita a un desafío, que es el desafío de mantenerse fresco, mantener el personaje vivo. Es algo con lo que uno tiene que luchar contra la repetición, contra la rutina. Es un trabajo importante más allá de lo que uno ya sabe del personaje. Tantas veces que lo he hecho, creo que son más de 300 mil ya. El riesgo es caer en la repetición y es algo que yo me propongo no hacer y que en cada función trabajo para renovarlo porque también soy un inconformista. Yo creo que el personaje tiene todavía más jugo para sacar porque pienso que mi mejor actuación todavía no ha llegado.

- ¿Cómo ha trabajado el tema del amor en este monstruo?

Hay algo que me ha pasado este tiempo porque la escena final del dúo Mina-Conde, en estos tiempos donde se habla del machismo, del feminismo, violencia de género, digo, es una escena brutal, es una escena tremenda que hoy diría "¡que horror!" Esto me ha pasado en esta temporada, después de estos últimos años donde se ha hablado tanto de esto. Pero, luego, yo entiendo que Drácula es un personaje de ficción y una es libre, dentro de ese personaje, de hacerlo entendiendo que estamos haciendo una ficción. Drácula es un monstruo. Por más que esté humanizado y por más que esté romantizado es un monstruo. Y yo lo que vengo trabajando últimamente es el aspecto animal de este personaje, especialmente en la última escena; animal, devorador, brutal. Me he desprejuiciado un poco de esto de la violencia de género porque es una mujer y a Mina la zamarreo, la agarro y, bueno, esto es así, el personaje es animal. Creo que es la combinación del ser humano sensible-romántico con el animal que habita en él. Desde ese lugar, quizás, he extremado eso, he extremado ese espíritu que tiene salvaje y en lo sensible y en lo que humano que es poder emocionarse frente a la belleza de su ser amado.

"Fue hermoso volver a reencontrarnos"

A lo largo de 32 años de representación del Conde Drácula, y en diferentes etapas, Juan Rodó trabajó con figuras femeninas de prestigio. Lo hizo, y hoy lo sigue haciendo con Cecilia Milone, y también con Paola Krum y Josefina Scaglione.

En su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Rodó dijo de Milone: "Con Cecilia, prácticamente, nos entendemos solo con mirarnos. Es una artista que admiro, que ha crecido muchísimo y que nos hemos, prácticamente, criado juntos ya desde hace 32 años. Fue hermoso volver a reencontrarnos y a disfrutarnos".

Además, Rodó se prepara para realizar un gran concierto, como solista, en el Luna Park, en octubre próximo.

"Si algo me ha dado Drácula en estos años es la libertad de poder hacer lo que quiero"

"Drácula, el musical" es uno de los musicales argentinos más importantes. Fue escrito y dirigido por la dupla "Pepe" Cibrián y Ángel Mahler, y producido por Tito Lectoure. Se estrenó en 1991 en el Luna Park. Fue representada en Argentina como también en otros países, entre ellos España.

.-¿Para este "Drácula: despedida final" ha explorado otras sutilezas del personajes o ha mantenido otros registros en esta cuestión de no repetirse?

He cambiado cosas, en todo momento, algunas cosas que me he propuesto y otras que han surgido fruto de lo que se presenta en el momento de trabajar con otros actores distintos. Quizás con otros actores que yo ya conocía atreverme a jugar otras cosas distintas. Yo creo que si algo me ha dado Drácula en todos estos años es la libertad de poder hacer lo que quiero. En esa libertad uno suelta cosas que pueden surgir y que estando dentro del encuadre del personaje uno es libre de poder jugar. Sí hay renovación.

Atrae por el vínculo del "vampirismo con la sensualidad, la sexualidad"

"Drácula, el musical" realizó cinco temporadas en el estadio Luna Park (1991, 1992, 1994, 1997, 2000), dos temporadas en el teatro Ópera de Buenos Aires (2003 y 2007), dos temporadas en el teatro Astral (2011, 2016). Más de tres millones y medio de personas han visto el musical, no sólo en Argentina, sino también en Brasil (2000), Chile (1992 y 2008) y España (1994). Con una producción que supera a la original, en el mes de junio concreta su gira de despedida.

-¿Es ese lado oscuro del personaje lo que fascina tanto a la literatura, el cine y particularmente este musical?

Es su oscuridad el misterio que genera. No es un personaje agradable, pero genera atracción por el vínculo del vampirismo con la sensualidad y la sexualidad, la posesión. Yo creo que eso atrae muchísimo y de ser un personaje realmente misterioso y también de temer, de temer pero de atraer. Si le aplicamos el condimento de romanticismo ya tenemos ahí un cóctel perfecto.