ROLO SARTORIO, DE LA BERISO: "ES UN ALIVIO TENER MENOS EXPOSICIÓN"

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MÁS ALLÁ DEL NIVEL DE PRESENCIA EN MEDIOS, LA BERISO NUNCA MERMÓ SU RITMO DE TRABAJO Y ACTUALMENTE, TRAS UNA GIRA POR TODO EL PAÍS, YA TIENE ENTRE MANOS UN NUEVO DISCO TITULADO "MIENTEN", PRODUCIDO POR EL PROPIO SARTORIO Y ÁLVARO VILLAGRA.
CUANDO LES PREGUNTAN SI LES FAVORECE A LA HORA DE COMPONER QUE LOS OJOS DEL MUNDO NO ESTÉN PUESTOS SOBRE ELLOS, ROLO SARTORIO CONFESÓ: "A LA HORA DE VIVIR TE PASA ESO. MEJOR QUE MIREN PARA OTRO LADO. CUANDO ESTÁS AHÍ ARRIBA TODOS TE MIRAN Y TE CRITICAN. AHORA ESTÁN TODOS MIRANDO A LOS CHICOS DEL TRAP Y NOSOTROS PASAMOS POR EL COSTADITO, TRANQUILOS. ESTÁ BUENO PORQUE TE RELAJA. YA ESTUVIMOS ALLÁ ARRIBA, YA VA A VOLVER Y CUANDO VUELVA SERÁ CON OTRA MADUREZ, SABIENDO LO QUE TE PASA. MIRÁ EL CASO DE FITO".
EL INTÉRPRETE VOLVIÓ A REFERIRSE AL BULLYING QUE SUFRIÓ LA BANDA EN PLENA EBULLICIÓN Y CÓMO LLEGÓ A AFECTARLE EN LO PERSONAL, HASTA QUE OTROS ARTISTAS LE COMPARTIERON SUS EXPERIENCIAS Y SE DIO CUENTA DE QUE ERA ALGO "NORMAL".