Gastón Pauls: "Barrabrava cuenta lo que conocemos"

Es, una historia de hombres despreciados por el sistema que encuentran un lugar de pertenencia y respeto en las tribunas del estadio, que llegará a Amazon Prime Video el próximo jueves 22. La serie argentina tiene como protagonistas a Gastón Pauls, Matías Mayer, Gustavo Garzón, Liz Solari, Mónica Gonzaga, Cande Molfese, y la participación especial de Eva De Dominici, entre más.

EL LIBERAL entrevistó a Gastón Pauls, Matías Mayer y parte del elenco. Todos develaron la incidencia que tienen sus respectivos personajes en este drama creado por Jesús Braceras que va más allá del deporte. "Barrabrava" es una historia de poder, ambición, familia, amor y lujuria, que sigue a César (Pauls) y Polaco (Mayer), hermanos y piezas clave en la operación de la barrabrava, un grupo de hooligans del Club Atlético Libertad del Puerto.

Históricamente liderados por "El Tío" (Gustavo Garzón), los dos hermanos son expulsados de la barra de su amado club después de una pelea interna feroz. Solos, sin dinero ni poder político o protección, comenzarán una guerra que pondrá a prueba su hermandad.

Barrabrava, ¿enuncia, denuncia, interpela o solo es una ficción?

Gastón Pauls: Más allá de que es una ficción, sin ánimo de juzgar o de dar una posición ideológica ni nada, está contando lo que todos en este país lamentablemente conocemos, lo que a veces, aún conociendo, no se puede cambiar porque hay muchos intereses de todo tipo. Pero no deja de ser una ficción que además, más allá de retratar muy bien ese mundo, también retrata muy profundamente la familia, los códigos, las relaciones y la profundidad de la familia.

¿Cabe la máxima de unidad del Martín Fierro sobre los hermanos, en la relación de César y El Polaco? ¿Cómo se aplica en la historia?

Matías Mayer: Hay una unión muy particular en esta familia. Podríamos decir que es un refugio, de alguna manera, ante tanta hostilidad, de desenvolverse en un medio tan físico, de tanta violencia; encuentran en esta familia, este núcleo, una contención, un refugio, y de alguna manera es lo que los sostiene, les da el eje, el centro para hacer frente. Ni hablar de que su experiencia en todo este entorno siempre vino del seno familiar, de su tío que lidera la barrabrava, entonces, a partir de esto, uno supone que ellos fueron creciendo en este ambiente a raíz de eso. Estos dos mundos, el de la familia y el de la barra para ellos están extremadamente entrelazados.

¿Cuánta profundidad, cuánto realismo hay en Barrabrava?

Yo creo que muchísimo, y también lo digo con respeto a otros proyectos que hubo, que también lo tuvieron de otra manera. Lo que sí tiene este proyecto es que yo nunca vi un trabajo de arte, de fotografía, de realización, de este nivel. Cada vez que entrábamos a un set de filmación, de verdad estábamos ahí. Yo voy a la cancha desde que tengo uso de razón y conozco el olor de la cancha, los colores de la cancha y los ruidos de la cancha. Todo esto estaba presente. Por ende, hizo más simple y fácil nuestro laburo. Porque no teníamos que recrear algo, estaba siendo creado antes de que nosotros llegáramos. Y lo único que teníamos que hacer nosotros como actores era seguir creando ese juego previo. A mí, me pareció impactante. Hubo momentos en medio de una escena y dije "esto es un domingo, yendo a ver a Boca".

Mayer: "En el universo familia hay mucho de visceral"

¿Cuánto de visceral tiene Barrabrava?

Matías Mayer: Muchísimo. Por un lado muchísimo en el aspecto directo que imaginamos por todo el mundo barrabrava, que es un ambiente súper visceral, de pasión, de entraña y que no tiene explicación con la razón sino más bien con algo interno. Pero, incluso, en el universo familia, también hay mucho de visceral. Son personajes que viven todas las situaciones con una intensidad muy fuerte. Viven los afectos con una intensidad muy fuerte, y a partir de eso también se comporten de una determinada manera para defenderlos. Todo lo que es suyo, lo defienden a capa y espada, y desde las entrañas.

Por otra parte, Mayer confió que en lo que va de su carrera, "son pocos los proyectos donde confluyen talento, artística, capital humano... A mí, me gusta mucho el trabajo en equipo y aquí se armó un equipo alucinante, detrás de cámara, delante de cámara, a nivel humano. Y cuando sucede eso yo siento que sucede algo que engloba al proyecto, un aura, una energía positiva que empuja para adelante.

La gran bendición de poder trabajar de lo que uno ama

¿Qué representa para vos ser parte de este proyecto?

Gastón Pauls: Primero es una bendición en este mundo de hoy estar trabajando de lo que uno ama, con gente a la que uno admira; y a algunos de ellos los había visto previamente como artistas. Entonces, empezando por ahí es una bendición, con tantos compañeros y compañeras a lo largo de toda Latinoamérica que por ahí, por dificultades económicas de cada uno de nuestros países, no es tan fácil trabajar. Primero agradecer eso, la convocatoria y la confianza de un equipo de gente hacia nosotros, que confía en que nosotros podemos llevar dignamente lo que soñaron a la pantalla. Y después, en algo que tiene que ver con algo que a mí me gusta desde siempre, el fútbol, la pasión, el amor por los colores, y también el trabajo interno de una familia. El poder contar eso como actor también siento que dignifica el trabajo de actor, y ojalá -ese el deseo cuando hacemos algo- que a la gente le guste. Pero también quiero que me guste a mí cuando lo veo, y eso ocurre.