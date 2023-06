Salma se ríe de sí misma en la serie Black Mirror

16/06/2023 - 20:34 Pura Vida

La actriz mexicana Salma Hayek Pinault, que junto a la canadiense Annie Murphy protagoniza el primero de los cinco episodios autoconclusivos de la sexta temporada de la serie de antología distópica y de ciencia ficción "Black Mirror", aseguró que la "enoja" que muchos de los avances tecnológicos apunten a resolver la "necesidad de escapar de uno mismo", y que eso hace que la humanidad se pueda "manipular fácilmente".

"Tendríamos que tratar de controlar mejor la tecnología y tratar de meternos en nosotros mismos, tomar control y conciencia", dijo a Télam.

En "Joan es horrible", el capítulo que encabeza la nueva tanda de incómodas e inquietantes historias de "Black Mirror", ya disponible en Netflix, Hayek tuvo la oportunidad de interpretar a una versión de sí misma que le permitió reírse del estereotipo de "latina sexy" que le ha deparada buena parte de su carrera.

"Una mujer común y corriente descubre que una plataforma global de streaming ha lanzado una prestigiosa serie sobre su vida y es protagonizada por la estrella de Hollywood Salma Hayek", detalla la sinopsis del episodio.

Hayek recordó cómo la "conflictuó" una escena en particular del episodio, que transcurre en una iglesia, al punto de que creyó que no podría hacerla. "Sí, yo estaba encantada con que Charlie hubiera escrito un guion conmigo en mente -aportó Hayek-, lo leía y me reía, y cuando llegamos a esa escena me quedé con la boca abierta. Mis agentes me decían 'pero si es una cosa super ridícula, es una parodia' y yo decía 'no sé si tengo el valor'. Inclusive cuando la estábamos filmando estaba nerviosa, no quería que me tomaran de cerca".

¿Qué pensaste cuando te llamaron para Black Mirror?

Yo no veía "Black Mirror" porque me asusto muy fácil, no me gusta ver cosas de miedo. Yo tenía la imagen de que el programa era de miedo aunque sí entendía que Charlie Brooker, el creador, es un genio. Y cuando me dijeron que había escrito un episodio donde yo interpretaría a Salma Hayek me dio miedo, dije "¿qué voy a hacer? ¿Será algo terrible? ¿Voy a matar gente?". Y cuando lo leí fue muy refrescante porque me moría de la risa y nunca me imaginé que "Black Mirror" estuviera haciendo comedia, y esto es una comedia negra, pero de un tono súper interesante.

Mencionaste que habías tomado este papel como una gran oportunidad para explorar la manera en que muchas veces sos representada

Es una manera de reírse de uno mismo y te da mucha libertad poder exagerarte a ti misma y que no te importe. Tener un personaje que hace cosas que quizás tú no y que ni siquiera puedes pensarlas porque te sentirías avergonzada de ti misma. Poder tener la libertad de ir ahí y ser una persona fatal y reírte también de eso es una oportunidad que viene una vez en la vida si tienes suerte.