Los artistas santiagueños se dejan inspirar por sus padres

Hay una condición que nos atraviesa a todos los seres humanos por igual. Y a la que no podemos escapar. Aunque no seamos padres o madres, todos somos hijos. Todos estamos vivos gracias a un hombre y a una mujer que gestaron nuestra existencia, a los que aprendimos a llamar papá y mamá, y que formarán parte de nuestra historia más allá de lo que cada uno haya podido experimentar con ellos, más allá de que hayamos compartido años dichosos o difíciles.

En esta nueva celebración del Día del Padre les preguntamos a cantantes y actores santiagueños, qué canción o qué obra de teatro les dedicarían a sus progenitores, y la huella que éstos dejaron en sus vidas. Algunos se convirtieron también en padres, por lo que tienen una doble experiencia, que también la comparten con EL LIBERAL.

"Honestidad y agradecimiento. Hoy es una estrella que me guía e ilumina. Mi padre siempre va a ser un ejemplo a seguir". Esas son expresiones que brotan del corazón palpitante de Mario "Musha" Carabajal cuando habla de Enrique Carabajal, su padre.

Y con la mirada en retrospectiva confiesa: "La imagen de mi padre se fue agrandando con el paso de los años, me dio la vida y me llevó de la mano a caminar con seguridad como buen maestro. Hoy es una estrella que me guía e ilumina".

El prestigioso músico nacido en La Banda, integrante de "Los Carabajal", resalta que en la canción que escribiría para su padre Enrique hablaría de los valores que aprendió de él, "valores fundamentales para ser un hombre de bien. Honestidad y agradecimiento".

"Musha" también es padre, por lo que remarca: "Me gustaría que mi hijo sea un hombre de bien y ya lo es, con los valores que recibí de mi padre y que le transferí a él. Siento orgullo de él y mi padre siempre va a ser un ejemplo a seguir. Yo siento y recibo de mi hijo todas las satisfacciones, siento que estoy cumpliendo con mi rol".

Yan Pilán: "El recuerdo que tengo es el de un hombre feliz, entusiasta, creador"

Yan Pilán se crió mirando a su padre, Plinio, apoyadito en el prosenio del escenario diciéndose: "Yo quiero estar ahí, en ese mismo lugar". Y esa es la imagen que siempre lo motivó y lo inspira cada vez que sale a escena, porque al igual que para su padre, el teatro se convirtió en una necesidad, y no solo en un gusto. En 2006 Yan escribió la obra "Resistir", un homenaje a Ernesto Sábato, inspirado en su propio padre: "Un hombre mayor, muy dicharachero. Y el pensamiento de Sábato estaba muy en consonancia con el pensamiento de Plinio. La escribí pensando en él y me hubiese encantado que él la actuara y yo, lo dirigiera. Pero la vida no dio esa posibilidad".

Cuando se le pregunta qué recuerdo tiene de su padre, Yan resume: "El de un hombre feliz, puro, sano, con una ingenuidad bien entendida. Es la mejor enseñanza que me ha dejado. Lo recuerdo alegre, entusiasta, creador, hasta el último día de su vida".

Aunque en él abundan los recuerdos de su padre, no está preocupado en cómo sus hijos lo recordarán a él en el futuro, está ocupado en que lo vivan, subraya. "La vida es hoy. Es un constante devenir. El ayer ya fue y el mañana no existe. Lo que más me importa es vivir el hoy con mis hijos y mis nietos, con quienes nuevamente soy padre. Lo que hago es romper esa distancia formal de padre a hijo sabiendo que la vida nos une", dice.

Y agrega, entre otras cosas: "No me preocupa estar cerca del modelo. Ser papá con hijos grandes, adultos, es otra historia. Hoy nos acompañamos mutuamente. Mi ser papá de 63 años ha descubierto una nueva dimensión: a mis hijos les puedo pedir ayuda, no solo es obligación de padre dar ayuda, es mutuo. La paternidad es una opción de vida".

Un Arcano del Desierto conmovido con "Padre de mi corazón"

Mariano Sarquiz, "Conejo", como todos lo conocen y líder de la agrupación Los Arcanos del Desierto, puso de relieve el vínculo que tenía con su papá Walter, fallecido en 2019.

"Actualmente soy padre y mi padre partió en el 2019. Así que, siempre lo recuerdo como él era y cómo, básicamente, teníamos este vínculo tan particular sobre todo en esos últimos tiempos donde compartíamos mucho su costado por el amor a la música y el arte", resalta Mariano.

El joven compositor e intérprete destacó que si hay una canción dedicada a los padres que lo moviliza esa es "Padre de mi corazón", de Raúl Fernando "Demi" Carabajal y Marcelo Mitre. "La canción 'Padre de mi corazón' me es muy movilizante. Es una canción muy sentida que básicamente, en esa sencillez como la que tenemos los santiagueños y los folcloristas, describe esa grandeza del padre, esa inocencia que tiene de niño de no saber comprender lo que es ser padre y lo ve hasta como un símbolo heroico, en un principio, y después va tomando seriedad la figura del padre", comenta.

Mariano sabe lo que es ser padre desde el nacimiento de su hijo Baltazar. "Como padre aspiro a que Baltazar siempre siga el camino del corazón persiguiendo sus sueños, consciente de su origen y brindando su semilla de amor a este plano", dice cuando se le pregunta cómo le gustaría acompañar a su hijo en su propio trayecto personal.