Al cantante de Catupecu le pasa lo inesperado

17/06/2023 - 20:37 Pura Vida

El cantante y compositor Fernando Ruiz Díaz, quien se presentará el 24 de junio en el Movistar Arena con un renovado Catupecu Machu, aseguró que para él "la música es un poco el devenir" más que un ejercicio planificado y que en sus composiciones "influye" toda su historia.

"Yo nunca hice música en forma profesionalizada, hay cosas que bajan, inspiraciones que vienen y ahí se mete todo de lo que yo puedo hablar, no hago relatos humanos, no son una historia concreta de algo", indicó Ruiz Díaz a Télam.

El cantante y guitarrista de 54 años habló de cómo cambió su vida la llegada de su hija Lila, de 10 años, y la muerte de su hermano Gabriel, bajista y cofundador de la banda, quien falleció en 2021, 15 años después de un accidente automovilístico que lo dejó en estado vegetativo.

"Lo peor que me pasó fue el accidente de Gabi; teníamos una relación muy fuerte, con él construí mi vida, no sé cómo sobreviví a su muerte", dijo Fernando para luego balancear: "Y lo más grandioso que me pasó fue Lila y Catupecu; en algún sentido los pongo en un nivel parecido porque fui a tocar a un lugar y ahí conocí a su mamá, mi hija fue como un renacer mío".

"Cuando vas creciendo es difícil sorprenderse; y cuando llegó Lila fue como todas las sorpresas juntas, sin ella hay muchas cosas que nunca iba a entender. Yo decía que no quería ser padre, pero de serlo quería ser padre de una mujer. Tienen otra visión del mundo, para mí superior, que el hombre, de la cual hay que aprender. Tienen una conciencia que un poco salva al mundo todos los días".