HARRISON FORD REVELÓ A EL LIBERAL CÓMO VIVE LA DESPEDIDA DE INDIANA

18/06/2023 - 01:27 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami (De la Redacción de EL LIBERAL)

Harrison Ford reveló en una conferencia de prensa virtual de la que participó EL LIBERAL, que dirige en Santiago del Estero el Lic. Gustavo Ick, las fortalezas y debilidades de Indiana Jones, un emblemático personaje que redefinió su carrera cuando hace 42 años se calzó el traje del legendario héroe arqueólogo en la película "En busca del arca perdida", dirigida por Steven Spielberg, y que ahora, con sus 81 años, lo despedirá en "El día del final", la última de la saga, dirigido por James Mangold, a partir del próximo jueves 29, una vez que llegue a las salas de cine de Santiago del Estero y del mundo.

El también protagonista de "La Guerra de las Galaxias" (inolvidable su Han Solo) y de "Blad Runner" (magnífico su Rick Deckard), entre otros grandes éxitos, se refirió a las razones que lo impulsaron a protagonizar otra película sobre Indiana Jones, del cariño que tiene el público hacia él y su personaje Indy y del consejo que le dio Marlon Brando a un amigo suyo sobre el significado del éxito.

Fortalezas y debilidades de Indy

Ford tiene la convicción, y eso lo dejó bien en claro en sus declaraciones en la conferencia de prensa virtual, de que Indiana Jones tiene "varias" fortalezas. "Creo que las fortalezas de Indiana Jones son varias, y las hemos demostrado en cuatro películas", precisó Harrison.

El actor nacido en Chicago, Illinois, el 13 de julio de 1942, añadió: "Ahora entramos a una fase nueva de su vida (de Indiana Jones). Y lo estamos viendo tras la ausencia de 15 años. Ha envejecido (se aclara la garganta) un poco, se jubila. Ya se está retirando de la vida académica, cosa que no le encanta. Lo vemos en un punto bajo de su vida que no lo habíamos visto antes, pero dramáticamente funciona muy bien porque en ese momento presentamos a Phoebe (Waller-Bridge, Helena, la ahijada de Indiana) como el personaje que estimula la trama. Al final, creo que la debilidad de Indiana es el paso del tiempo".

Por qué aceptó hacer Indy a los 80

Si bien Han Solo ("La Guerra de las Galaxias), personaje significativo en los albores de su carrera, y Rick Deckard ("Blad Runner"), en el fastigio de su profesión, le dieron grandes satisfacciones, fue Indiana Jones el que, en cada entrega, le dio inmensos baños de popularidad, aceptación que hoy perdura y que fue lo que lo impulsó aceptar, a sus 80 años, a vestirse de nuevo como el héroe arqueólogo que enfrentó y superó múltiples aventuras.

No hay dudas, aspecto que también lo resaltó en la conferencia de prensa virtual, que Harrison Ford tiene un amor especial por Indy. Volver a interpretarlo fue algo deseado.

"Siempre quise completar la historia y verlo hacia el final de su carrera, e inclusive, de su vida. Tuvimos un gran guion y eso fue lo que me motivó a seguir con el proyecto. Estaba muy emocionado cuando lo leí así que no había barreras para contar otro capítulo de su historia. Teníamos un guion muy bueno. Me emocioné mucho cuando leí el guion que Jim (James Mangold, director) me acercó".

Una despedida que no se compara con ninguna otra

Cuando fue consultado acerca de si el final de Indiana Jones se compara con otros personajes queridos que interpretó previamente como Han Solo y Rick Deckard, Harrison Ford dijo que no puede compararlo porque cada historia es diferente, pero que sí disfrutó volver a interpretar a Indy una vez más.

"No puedo decir que tengo una respuesta sobre qué despedida de personaje sobre otros fue mejor. Esta fue una experiencia singular, no la puedo comparar con otras películas. Él ha sido una experiencia singular que, de alguna manera, no lo pone en la misma categoría con otras películas. Me siento bien porque siento que hemos hecho una película realmente satisfactoria para la audiencia", resaltó en la conferencia de prensa virtual.

En la conferencia de prensa virtual, que duró treinta minutos, además de Ford, participaron James Mangold (director del filme), la joven actriz británica Phoebe Waller-Bridge (Helena, la ahijada de Indiana) y el actor danés Mads Mikkelsen (Voller, el nazi antagonista de Indy).

Lo hace feliz que el público disfrute de su trabajo

Para Harrison Ford, lo más importante es que la audiencia esté feliz con el trabajo que hace, por lo que está muy agradecido de ver que el público lo disfruta. "Lo que he aprendido con los años es que he conocido a este personaje y a mí más. El personaje significa para mí lo que significa para la audiencia, ese es el servicio y el contrato entre nosotros. Estoy obligado a dar lo mejor de mí. Para mí, es una gran generosidad y lo tomo personalmente, significa mucho para mí que a la gente le guste lo que hacemos y espero que aprecien está contribución".

"Lo importante no es el éxito, sino haber estado ahí", aseguró el prestigioso actor. De esta manera, recordó un consejo que Marlon Brando le dio a un amigo suyo y compañero de profesión. "No puedes preocuparte por la expresión de tu cara", dice Ford. Según Harrison, a esta expresión sólo pueden comprenderla los artistas que han vivido experiencias parecidas a la suya y aclara al sostener que su trabajo le "tiene que importar a los actores profundamente".

Ford: "Solo estoy obligado a dar lo mejor de mí"

"Una película satisfactoria". Así definió Harrison Ford a la nueva entrega de Indiana Jones y aseguró: "Hemos tomado nuestro interés en el personaje, y se trató de dar forma a una historia que traería este personaje de vuelta a sus vidas con una historia interesante. Y creo que dada la gente que hemos involucrado en el carácter y naturaleza de la historia que Jim ha creado para nosotros, es una espléndida despedida. Conozco a este personaje. El personaje significa para mí lo que significa para la audiencia, porque ese es el servicio y ese es el contrato entre nosotros. Sólo estoy obligado a dar lo mejor de mí en la historia que queremos mostrar".