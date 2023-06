Chris Hemsworth no sabe si "Thor" tendrá quinta entrega, pero tiene condiciones en caso de hacerla

18/06/2023 - 20:14 Pura Vida

Chris Hemsworth habló sobre el futuro de Thor, el personaje que lo alzó a la fama. Tras mostrarse bastante crítico con la cuarta entrega, en la que aseguró que se había vuelto "demasiado tonta", ahora confesó no estar seguro de querer continuar en la saga, a no ser que se cumpla una condición.

En diálogo con Entertainment Weekly, el actor contó que lo último que quiere es cansar y defraudar a sus fanáticos. Se trata de uno de los personajes más queridos en el mundo de Marvel, pero el exceso de producciones parece haber agotado a su público y él es consciente de ello.

"No quiero seguir haciéndolo hasta que la gente esté tan cansada, al punto de poner los ojos en blanco cuando me vean aparecer en la pantalla como ese personaje", expresó el protagonista de Thor: Love and Thunder.

"Si los fans quieren verlo, y si hay algo que creemos que es emocionante y divertido, entonces genial. Me ha encantado poder reinventar a ese personaje unas cuantas veces. Todavía no tengo la respuesta, pero me encantaría descubrir cómo podemos hacer eso nuevamente y de manera impredecible", agregó.

A su vez, dejó en claro que desconoce si habrá una continuación de esta historia: "Tengo que tener cuidado con la forma en que digo esto porque no tengo idea de lo que sucederá en la siguiente fase. Siempre hay conversaciones... Pero oficialmente, no lo sé".