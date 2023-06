Se desgastó la relación de L-Gante y su abogado

18/06/2023 - 20:23 Pura Vida

Tras 10 días de permanecer detenido por privación ilegítima de la libertad, amenazas y uso de arma de fuego, L-Gante se quedó sin la defensa del abogado Alejandro Cipolla, quien lleva varios años cumpliendo el papel de representante legal del cantante de Cumbia 420. Y por lo que dijo el letrado a TN es precisamente el desgaste en la relación, lo que lo motivó a dar un paso al costado, además de que siente que "hay mucho malestar por parte de la prensa en contra de mi persona, por lo que creo que esto puede ayudar a descomprimir la imagen de L-Gante".

Más allá de sus aparentes buenas intenciones, y de que el letrado Juan Pablo Merlo, quien lleva adelante las causas de Tamara Báez, la ex de L-Gante, ya está al frente de la defensa, la madre del cantante, Claudia Valenzuela, mostró su disconformidad con Cipolla.

"La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas con el doctor Cipolla y muchas fichas. Tuvimos esperanzas, pusimos toda la fuerza y fueron pasando los días y realmente no encontramos nada claro. Pasaron muchos días", comenzó diciendo Claudia en el programa "Secretos verdaderos", que conduce Luis Ventura. Y agregó: "Después te vas dando cuenta que hay cosas que no se realizaron y que hay que realizarlas a tiempo. Ahora, a esperar. No puedo decir más nada del doctor Cipolla porque es como que te defrauda. Me parece que en algo se equivocó, en algo falló. No te puede decir realmente cuál fue el punto".

Días atrás, Tamara había dicho: "Elián sólo le fue a hablar y él se subió por su parte al auto. Hace un tiempo le habían pedido un millón de pesos para arreglar un auto. Esto es puro circo. Lo único que quieren es plata y verlo mal a Elián. Lo único que pido es justicia".