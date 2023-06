Rocío Rial enterró a su hermana Morena y contó un dato desconocido hasta el momento

19/06/2023 - 20:59 Pura Vida

El conflicto en la familia Rial está lejos de acabar. A las constantes acusaciones de Morena Rial sobre su padre, se sumó en las últimas horas la declaración de Rocío, su hermana menor que mantiene un bajo perfil.



La joven fue interceptada por la prensa cuando llegaba a esperar al periodista que volvió a la Argentina tras unos días de relax en Madrid. Lo hizo acompañado de su nueva novia, María del Mar.

Mientras aguardaba el arribo de su padre, Rocío Rial fue consultada sobre qué pensaba de las declaraciones de su hermana, en la que también la incluyó, contando algunas intimidades de su historia de vida.



“No tengo relación. Cero. No me parece las cosas que anda hablando. Me parece perfecto que hable de ella, aunque no me parezcan las cosas que está diciendo porque son mentira. Pero ya hablar de mí, de mi historia, de lo que dice, es por lo cual salió el bozal legal. Todo el mundo está diciendo ‘le va a hacer un juicio’. No es un juicio, es un ‘por favor, a mí no me mencionen. No mencionen mi historia, mi pasado ni mi futuro’”, explicó a TN.



Luego apuntó duramente contra Luis Ventura, a quien acusó de hablar sin tener conocimiento de cómo sucedieron las cosas. “El otro diciendo que yo fui parte de entongues y cosas que no tienen la más mínima idea porque con Luis no hablo hace diez años”, sostuvo.



El movilero remarcó que los reclamos de Morena tienen que ver con un llamado de atención y un pedido de amor. Sin embargo, Rocío fue tajante: “Sinceramente, me rompe mucho las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente. No me interesa ni un poco lo que tenga que decir. No importa cuánto perdón pidas después, cuando se te pase la locura de esto no se vuelve”.



“Podés decir que es búsqueda de amor o todo lo que quieras, pero cuando salís a hablar de todo solo porque te dejaron de pagar el alquiler y la niñera mientras Jorge le seguía pagando el colegio del nene, me parece que no da. Estoy enojadísima con ella”, concluyó.