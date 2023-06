''EL BOMBO HA LOGRADO LA UNIDAD DEL PUEBLO''

19/06/2023 - 21:47 Pura Vida

El 22 de julio se realizará la XXI Marcha de los Bombos. El 21 será la vigilia en el Patio del "Indio" Froilán González. Son múltiples las actividades previas que se realizarán a partir del 1 de julio.

Academias de todo el país estarán presentes. Se proyectará la película "Salidos de la Salamanca, un viaje hacia la chacarera", de Josefina Zavalía Ábalos, que significará el estreno oficial en Santiago del Estero.

Habrá talleres, charlas y se realizará el 1.º Encuentro Coral de Música Popular "Madre de Ciudades".

Tere Castronuovo, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, desde Paraná, en donde se encuentra con el "Indio" Froilán promocionando la Marcha de los Bombos, profundiza conceptos acerca del sentir y vivir de esta manifestación cultural a cielo abierto.

-¿Qué los anima cada año a trabajar por la marcha? ¿Los guía la pasión por el folclore, el cumplimiento de un mandato cultural o qué tipo de objetivo?

En realidad, esta marcha nace para hacérsele ese año, nada más que el 2003. Eso fue lo acordado y lo pensado cuando en ese momento estaba en el mismo lugar que hoy ejerce nuestro querido Rodolfo Legname. Él llamó en forma abierta al pueblo a poner en valor la cultura de Santiago del Estero. Y nos unió en este llamado junto a Froilán y Eduardo Mizoguchi. Pero, era para ese año. Lo que sucedió es que la gente encontró un espacio de protagonismo en un contexto en donde no es mero espectador, tampoco un festival. Es como pasa en el Patio. Un señor, que hace 40 años vive en Santiago del Estero y que recién desde hace tres meses comenzó a ir al Patio, me decía que se sentía tan bien cuando le invitaban un mate o una tortilla sin conocerlo. Creo que esa unidad del pueblo lo ha logrado el bombo. Nosotros, lo único que hacemos es organizarnos para acompañar a todas estas personas que vienen y que, como mandato, solo tienen que tomar las calles sin otro objetivo más que mostrar que todavía estamos vivos, que podemos estar juntos y compartir, que podemos estar juntos, en forma solidaria, en unidad y que se puede, que todos los santiagueños somos partícipes de la única marcha a nivel nacional y me atrevo a decir internacional que nos pasa estas cosas y que lo hacemos con tanta alegría. La gente viene, de distintas partes, a compartir el espacio que Santiago del Estero les ofrece. Estamos en Paraná con Froilán para hablar de la Marcha de los Bombos, hablar de lo que despierta. La Marcha tiene existencia gracias al Patio porque el Patio alimenta, domingo a domingo, el encuentro de la gente. Siempre le decimos no al individualismo. Caminamos las cales de Santiago del Estero con alegría y con fortaleza. Estamos orgullosos de todo lo que genera la Marcha de los Bombos por el bien de nuestra cultura.

XXI MARCHA DE LOS BOMBOS 2023

Las academias de danzas y músicos, que vendrán a participar de la Marcha del Bombo 2023, serán provenientes de Trelew, Ituzaingó, Gral Alvarado, Tortuguitas, Tucumán, La Matanza, Santa Rosa (La Pampa) y de La Quiaca (Jujuy). Año tras año se suman más agrupaciones.