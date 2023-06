Tere quiere que la recuerden a ella y Froilán "con alegría y mucha paz"

19/06/2023 - 21:50 Pura Vida

-¿Cómo les gustaría que los recordaran en el futuro?

Con un espíritu de lucha y de alegría, de saber que no termina el camino por más que nosotros estemos o no, de saber que hemos sembrado. Que Froilán y la Tere no estén no significa que se pare esta bola de nieve tan importante que hemos podido lograr en 21 años. Creo que estamos dejando nuestras raíces. Nos vemos muy acompañados por muchos jóvenes que nos ayudan porque se ha hecho tan grande que es imposible que Froilán González, la Tere Castonuovo y Eduardo Mizoguchi manejen esta historia. Tenemos un grupo que se ha hecho cargo del escenario, otro grupo que se ha hecho cargo de los artesanos, de la comida. Entonces, ahí se muestra y demuestra que organizándonos somos capaces de llegar a muchos lugares y en forma diferente y que la Marcha de los Bombos haya traspasado las fronteras de Argentina es un orgullo tremendo que nos llena de gozo y de alegría. Con alegría y con mucha paz que nos recuerden.

Tere Castronuovo: "Ojalá se pueda lograr una facultad de arte gratuita y soberana



-¿Qué objetivo o sueño les resta cumplir?

El objetivo, desde lo personal y particular, es lograr algunas leyes que ayuden a tantos músicos y músicas de Santiago del Estero que golpean puertas y que quieren tener su espacio. Santiago del Estero es la música, es el canto y es la danza. Yo creo que es lo que debemos apostar en forma legal, de ver la forma de acompañar. En estos tiempos, sí, los chicos tienen dónde cantar, pero después viene la ardua tarea de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo y tenemos un cúmulo de gente muy proba en Santiago del Estero en cuanto a lo artístico. Ojalá se pueda lograr una facultad de arte gratuita y soberana para ayudar a toda esta gente que está por todo Santiago del Estero queriendo sobrevivir con lo que es nuestra música, nuestra danza. Tenemos enormes referentes que tan bien nos representan en el mundo. Esa facultad de arte sería un sueño que quisiéramos cumplir. Nuestra provincia es inmensamente rica en lo cultural.