"Celeste es un personaje femenino poderoso"

19/06/2023 - 22:03 Pura Vida

El viernes 23 llega a la plataforma Prime Video la serie argentina "Barrabrava", un drama que va más allá del deporte, una historia de poder, ambición, familia, amor y lujuria. Liz Solari, junto con Gastón Pauls y Matías Mayer, protagoniza esta realización argentina.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Liz Solari habló de Celeste, el personaje que interpreta en esta producción nacional dirigida por Jesús Braceras.

-¿Cómo defines a Celeste, tu personaje, y cuán desencadenante es en la historia?

Celeste es la mujer de un futbolista. Es una mujer que inicia esta historia a partir de una crisis de identidad que tiene y que le puede suceder a cualquier mujer de un futbolista, después de haber acompañado a un hombre durante toda su vida, haber sacrificado sus anhelos, sus deseos personales para retornar al lugar de origen y redefinir cuál es el nuevo destino o cuál es su deseo o en qué lugar se quiere parar ella en esta relación y cómo se vincula con su pasado porque es el lugar donde ella creció y donde ella tiene historias que va a retomar. Es un personaje femenino poderoso como el de todas las mujeres que están representando el universo femenino de "Barrabrava", que tiene un lugar muy importante y significante porque es lo que le aporta a la historia la parte emocional, afectiva, de sentimientos, de relaciones y de encuentro que contrasta con este universo masculino más bestial, animal que podemos ver en todas las otras escenas donde están las barrabravas más activas, con el universo de la ambición y del poder que también, obviamente, se relaciona y se encuentra. Me parece que esa es la belleza que tiene esta serie, uno de los puntos a resignificar por lo menos desde mi personaje.

LIZ SOLARI: "EL FÚTBOL HA SOSTENIDO MI FAMILIA"

- ¿Cuánto de la vida real tuya está relacionado con Celeste?

Yo no me casé con un futbolista, aclaro. Rompí el molde familiar. Yo salí para otro lado. Pero, claro, sí, desde muy pequeña he mamado el fútbol en casa como algo maravilloso. El fútbol ha sostenido mi familia, que es un montón que decir, y ha unido a mi familia, no solo mi papá, mi tío también. Por lo que veo los que vienen también porque son generaciones que siguen. Entonces, una gran admiración y amor hacia este deporte. En la Argentina la tenemos como una gran pasión y la he vivido como familiar desde las tribunas, compartiendo con aficionados. Entiendo y valoro esa gran pasión, ¡esos cánticos! Eso que pasa es maravilloso. Tiene la contracara, lamentablemente, cuando se lo lleva a un lugar de violencia. Creo que es como un chivo expiatorio donde mucha gente tiene frustraciones, dolores en su vida diaria y lo terminan exorcizando a través del fútbol. No lo justifico, pero logro entenderlo quizás por haber experimentado y haber recorrido este camino en una familia de futbolista.