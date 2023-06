La exGH, Romina Uhrig, tentada para el Bailando

20/06/2023 - 20:10 Pura Vida

Mientras la producción del reality show que conduce Marcelo Tinelli define para agosto su arribo a la pantalla de América TV , la exparticipante de Gran Hermano, Romina Uhrig reveló que mantuvo conversaciones para su incorporación a la mediática pista, aunque aún no sabe qué hacer porque considera que no sabe bailar.

"Obviamente agradecí por tenerme en cuenta. Es que yo no bailo y el productor me dijo que había mucha gente que no bailaba. Sé que hay que estar preparado, pero no sé todavía", dijo Romina en una producción para la Revista Caras.

Y sobre la interacción que podría tener con el jurado, que cuenta con la lengua filosa de Moria Casán, señaló: "Me la banco re bien, sobre todo por tantas cosas que se dijeron de mí tan fuertes".

Por otra parte, Romina contó que compartirá un proyecto teatral con Alexis Quiroga, "el Conejo", su excompañero en GH2022. "Ya me mandaron el monólogo y estoy feliz. Todo surge con mi profe de teatro, que arranqué a estudiar".