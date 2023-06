Rial puso fin al misterio sobre los robos en LAM

21/06/2023 - 21:59 Pura Vida

El problema cardíaco que sufrió el periodista Jorge Rial mientras paseaba en Colombia lo obligó a hacer un paréntesis de casi dos meses en su programa radial "Argenzuela", al que regresó, pero con horario reducido, porque sus cuerdas vocales aún necesitan rehabilitación, a raíz de las secuelas que le dejó la intubación.

"Después de casi 2 meses de estar fuera de circulación, en los que entré a talleres para hacerme de nuevo, estoy volviendo a la radio. No vuelvo las 3 horas por la voz, que si bien se escucha bien ahora en un ratito verán que empieza a aflojar", contó Rial, y sumó: "Tengo como para dos semanas más de rehabilitación porque con la intubación me lastimaron las cuerdas vocales. No es que me entubaron mal sino que lo hicieron rápido para salvarme la vida".

Si bien a lo largo de lo que duró su presencia en la radio, no hizo alusión directa a los problemas que enfrenta con su hija Morena, en una breve entrevista con "Socios del Espectáculo" lanzó: "Morena nunca fue mala en mi vida, tiene estos arrebatos... Está mal rodeada, pero bueno...", deslizó, y apuntó contra Alejandro Cipolla, el abogado que además es íntimo amigo de la mediática: "¿El que echó L-Gante? L-Gante está preso por Cipolla, espero que mi hija no termine como él".

Por otra parte, denunció: "Lo que pasó, muchachos... Lo de las amigas de Morena, que lo tapó América. Vayan a preguntar a la fiscalía, yo tengo todo", disparó filoso sobre los robos que vivieron las panelistas del programa de Ángel de Brito.