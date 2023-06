Adrián Suar emitirá en la pantalla de El Trece el primer capítulo de la serie en la que debuta Messi

21/06/2023 - 22:07 Pura Vida

A raíz del estreno de la nueva temporada de "Los Protectores" por Star+, con el debut de Lionel Messi, cuyo primer capítulo se verá en eltrece el próximo domingo, a las 23, Adrián Suar visitó el programa LAM que conduce Ángel de Brito, en América TV, y habló de todo.

"Hace un par de años que estoy probando y peleando. Algunas cosas me salen mejor y otras peor. Por momentos lo vivo mal, después me normalizo. Con los años aprendí a manejar eso porque el rating es muy emocional", comentó Suar, que reconoció que Atav 2 no tuvo la repercusión esperada: "Cuando a una ficción no le va del todo bien, como yo hubiese querido, se habla. En los últimos diez años, todo se exponenció, lo que sale en las redes y lo que se dicen en los programas. Pero yo, en ese sentido, trato de ser callado en las buenas y, en las malas, tranquilo".

Suar habló también de las negociaciones con Mirtha Legrand y Juana Viale para regresar a la TV: "Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: 'No'. Esa es la verdad".