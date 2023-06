VIDEO | El desgarrador llanto de Sofía "Jujuy" Jiménez al hablar de la traición de su novio

22/06/2023 - 19:58 Pura Vida

Los engaños y las traiciones también son moneda corriente en la farándula y esta vez le tocó a Sofía "Jujuy" Jiménez quien se enteró de la peor manera que su novio, Bauti Bello, le habría sido infiel en un boliche de Río de Janeiro, Brasil.

Fue la propia modelo quien se grabó en un video y confirmó el mal momento que atraviesa desde su estadía en Europa, donde viajó hace un tiempo para formar parte de un proyecto.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también. En este momento no puedo decir demasiado tampoco”, dijo la modelo en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde rompió en llanto por el inesperado engaño del polista.





“Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo. Te juro que parece una película de terror, agarro mi celular y veo estas cosas, no lo puedo creer”, continuó.

“Por lo pronto me quedaré acá, sigo en Europa, estoy en Barcelona, visitando amigos. Terminé un proyecto buenísimo, no puedo decir nada por contrato, ya se enterarán más adelante. Estaba trabajando, loco. Quería tener mis vacaciones ahora... pero bueno, todo pasa. Eso simplemente, quería aparecer por acá, tengo mi celular explotado, el whatsapp que me explota. Respondo una vez por acá y me desconecto. Gracias a los que mandan amor, a mi familia y amigos”, cerró la modelo, sin ocultar su tristeza por el fin de la relación.





Cabe recordar que fue Pochi, de la cuenta de Instagram Gossipeame quien expuso las pruebas de la infidelidad de Bautista. En las imágenes se podía observar al joven, a los besos con una jovencita.