Viviana Canosa habló de Jey Mammón y se diferenció de Baby Etchecopar : “Que lo contrate él”

24/06/2023 - 22:22 Pura Vida

La semana pasada, Jey Mammón hizo su primera aparición pública a tres meses de que saliera a la luz la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto había presentado en su contra a fines del 2020 y que la Justicia decidió desestimar entendiendo que había prescripto. Desde aquel momento y luego de que Telefe decidiera apartarlo de la conducción de La Peña de Morfi, el músico trató de mantenerse alejado de los flashes y las cámaras. Pero el sábado anterior se animó a enfrentar a una multitud en el teatro Ópera Orbis, adonde fue a ver a Baby Etchecopar en la función de Debut sin despedida.

Cabe señalar que Mammón llegó acompañado por su amigo, Gustavo Sofovich. Y, a diferencia de lo que algunos pensaban, fue bien recibido por el público del conductor de Basta Baby, por A24, donde dicho sea de paso él brindó una de sus primeras entrevistas tras el escándalo a principios de abril. Así las cosas, luego de que se bajara el telón, Etchecopar dio una nota en la que hizo referencia a este tema. “Yo con Jey tengo un problema muy grande. Una cosa es lo personal de él y otra cosa es el talento que tiene. Y no me gustan las cancelaciones. No me gusta cuando se dice: ‘No va a laburar más’. Dejá que lo diga la Justicia, vos no. Dale laburo porque un talento así no se puede perder. No tenemos tanto talento para hacer televisión hoy, como para andar cancelando. No me cabe ninguna duda de que vuelve a la televisión”, dijo en diálogo con Walter Leiva para Socios del Espectáculo, por ElTrece.

Sin embargo, una semana más tarde y en una nota con Santiago Riva Roy, también para el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Viviana Canosa se diferenció de su colega. “Para mí es muy difícil volver de la cancelación, pero no es imposible. Depende de cuál sea la causa”, comenzó diciendo la conductora de +Viviana, por La Nación+.

Y siguió: “En el caso de Juan Darthés, creo que fueron cuatro o cinco años. Y depende del público: lo que el público vuelva a comprar y lo que el público acepte. Nosotros laburamos y es el minuto a minuto todos los días, para ver si la gente te elige o no. Así que habrá que ver”.

Sin embargo, relacionando la causa del actor con la de Mammón, Viviana destacó: “Hay casos y casos, cancelaciones y cancelaciones. Yo no estoy de acuerdo con las cancelaciones, pero me parece que en este caso no sería una cancelación. Abusar de un menor y ese tipo de cosas son delitos...”. Consultada sobre la posibilidad de contratar a Jey para su ciclo televisivo, como Etchecopar sugirió que podría hacer en el suyo, Canosa fue categórica: “Que lo contrate Baby. Yo hago un programa y estoy feliz con el programa que hago todos los días y está muy bueno, con mucho laburo. Así que si quiere contratarlo que lo contrate. Yo no lo contrataría”.

Luego, la periodista explicó: “Yo tuve siempre una muy buena relación con Jey, pero eso a mí me pareció un montón”. Y, con respecto a la posible presencia de Mamón en la entrega de los premios Martín Fierro del próximo 9 de julio, donde está nominado el programa que lo tenía como anfitrión, sentó su postura. “Supongo que tendrían que invitarlo, es lo que corresponde. Además, lo tienen contratado hasta fin de año y él condujo ese programa”, señaló.