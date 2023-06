Brian Lanzelotta y Marianita César fueron papás: el bebé se llama Lionel

24/06/2023 - 22:27 Pura Vida

Este sábado 24 de junio, era el día agendado para Brian Lanzelotta y Marianita César. El cantante y la modelo tenían fecha de cesárea para recibir al segundo hijo de la pareja, que ya tiene a Roma (3), y al tercero del ex Gran Hermano que también es padre de Ian (13), de una relación anterior. Y, desde las primeras horas del día, comenzaron a subir a sus redes sociales las imágenes de su llegada a la clínica Corporación Médica, los preparativos previos a la intervención y el momento en el que, finalmente, pudieron tener a su bebé, Milo Lionel, en brazos.

“Acá estamos en la habitación. Mai está bien, no puede hablar porque le hicieron cesárea. Lio está bárbaro. Pesó 4 kilos, midió 52 centímetros y es súper lindo. Estamos re contentos porque salió todo espectacular. Todo el equipo en la clínica fue un encanto cómo nos trataron, la obstetra y la partera fueron muy amorosas. Nos sentimos muy contenidos”, dijo Brian en diálogo con Teleshow. Y luego contó que en horas de la tarde iba a llegar la familia a conocer al recién nacido. “Roma ya estuvo con él, así que estamos muy bien”, señaló.

Enseguida, Lanzelotta explicó el porqué de la coincidencia de la llegada al mundo de su hijo con la fecha de nacimiento del capital de la Selección Argentina de fútbol ganadora del Mundial Qatar 2023. “Obviamente, se llama Milo, que es el nombre que eligió Mai, y Lionel que es que el que elegí yo por Messi. Y ya que se dio la posibilidad de elegir el día de la cesárea, quisimos que fuera para el cumpleaños de Lio. Así que es un bebé campeón del mundo y el más lindo”, dijo el cantante.

Por su parte, mediante un mensaje escrito ya que la intervención no le permitía hablar, Marianita contó se sintió durante la llegada de su hijo. “Con Roma no tuve la suerte de tener a la obstetra que tuve ahora, que se llama Vero. ¡Y qué diferencia hay cuando el profesional ama lo que hace! Fue realmente increíble todo. Todo el tiempo me sentí contenida, no sentí dolor y me pudieron música en la sala de parto. ¡Fue todo soñado!”, le aseguró la modelo a este medio. Cabe recordar que, en junio del año pasado, Lanzelotta le había propuesto matrimonio a César y lo comunicó en su cuenta de Instagram con una secuencia de tres fotos en la que ambos mostraban las alianzas. “Y después de cuatro años de conocerte, de pasar por cosas lindas y otras no tan lindas, quiero agradecerle a la vida de haberte cruzado en mi camino. Sos la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”, escribió. Y le dedicó un sentido “te amo” a la ex Combate.

Por último, agregó una promesa: “Se viene casorio”. Un rato más tarde, Marianita publicó las mismas imágenes con un texto muy personal. “SI, QUIERO”, escribió en mayúscula como para que quede claro que aceptó la romántica propuesta de Brian. “¡Y un día sin imaginarlo llegó ese momento tan hermoso! Que lindo es celebrar el amor, que lindo es tenerte a mi lado y para siempre. ¡Gracias por elegirme, por cuidarme, respetarme y amarme! Tengo el mejor compañero de ruta…Te amo mi amor”, le respondió luego al cantante en su posteo y, rápidamente, recibió la aprobación de sus miles de seguidores emocionados con la noticia.