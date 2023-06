KIKE TERUEL CUENTA LAS HORAS PARA SU DESPEDIDA DE LOS NOCHEROS

25/06/2023 - 20:10 Pura Vida

Convencido del paso que dará, el músico salteño Kike Teruel se prepara para la última función como parte de Los Nocheros, el conjunto folclórico que fundó hace casi 4 décadas y del que se marchará el próximo viernes 30 en un recital de celebración y despedida, en el Movistar Arena.

"Gracias a Los Nocheros conocí cerca de 200 países, alcancé un estilo de vida y logré cosas impensadas para el grupo, para el folclore y para la música argentina", subrayó Teruel en diálogo con Télam.

El charanguista, guitarrista y cantante aseveró que su alejamiento "es una determinación totalmente personal que es una decisión de vida por lo que el entorno de la vida artística conlleva", y añadió: "Es a esa parte a la que renuncio de alguna manera".

¿Cuesta dejar los logros?

La verdad que no. Quiero llegar sano y salvo a la edad que me permita la vida. Lo que me cansó fueron los tiempos muertos en los viajes, en los hoteles, yendo y viniendo, que me hicieron ser un padre ausente durante mucho tiempo y mi familia se tuvo que acomodar a mí, pero mi necesidad es llegar a mi casa entero. Considero que mi misión de cantar ya está cumplida.

¿Abandonas la música?

La música no se deja jamás y no sé quién abandonó la música en su vida, pero sí quiero dejar esa otra parte. Por ahí me sale una canción y hoy en día con las redes sociales puedo mostrarla, pero es algo que tampoco lo pensé. Siempre fuimos de vivir en familia tranquilos con lo que vaya saliendo. Sí tengo proyectos empresariales y sociales que quiero llevar adelante, pero no sé para dónde me llevará la vida.

¿La música forjó tu vida?

La música me formateó y me forjó porque toco desde los 8 años cuando mi papá me llevó a lo de un amigo que enseñaba charango y al año siguiente ya estábamos cantando con Mario en el Dúo Teruel. Pero como mi familia no es del palo artístico, cuando decidimos dejar todo lo demás y dedicarnos a eso les costó aceptarlo, era muy resistido. Yo estudiaba Ingeniería y ya estaba en cuarto año y llegaba siempre desvelado y una profesora me dijo "estudiá o cantá", y se lo comenté a mi mujer, con la que estoy desde que ella tenía 18 años, y ella me dijo "bueno, elegí qué querés hacer". Pero para mis padres no fue tan sencillo de aceptar porque tienen concebida la vida de otra manera: el sueldo fijo, la obra social, la seguridad, lo que cualquier persona quiere para sus hijos.

¿Por dónde vas a seguir?

Tengo por delante una tarea social y empresarial. En lo social venimos haciendo cosas con mi señora, tenemos una fundación con la que hicimos un comedor grande en Salta y en planes está un albergue para mujeres que sufren violencia de género, un banco de comida y geriátricos. Todo viene de la mano de un modelo de financiamiento que propone Naciones Unidas mediante el "crédito carbono".

¿La gestión política aparece como otra posibilidad?

Me gusta y lo tengo ahí muy en la gatera porque la mayoría de los políticos nos metieron en una grieta, en una pelea que nos divide mientras ellos andan a los besos y a los abrazos. Entonces no me metería ahora porque está todo violento y agresivo.