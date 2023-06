Qué motivó a Jimena a cambiar de apellido

25/06/2023 - 20:18 Pura Vida

No solo por excentricidad o para intentar que sus nombres sean fácilmente recordados es que algunos famosos cambian su identidad. A veces, como en el caso de Jimena Barón, modifican el apellido por una situación familiar.

A raíz de la queja hacia una plataforma de música que pone como autores de las canciones a quienes sólo colaboraron con la música, quitándole -según lo siente ella- mérito a trabajos de composición que realizó a solas, Jimena reveló que le gusta mirar en los créditos de los temas, y que quienes la busquen la encontrarán como Pérez Guevara.

"Soy Jimena Pérez Guevara. Mi papá se tomó el palo y yo decidí ponerme el apellido de mi mamá que es Barón", dijo a través de una publicación en su cuenta de Instagram. Y amplió: "A su vez, Pérez Guevara también es un apellido inventado por mi bisabuela que intentó que haya paz entre dos familias y unió el Pérez con el Guevara. Estoy en plena investigación familiar".

Sobre José Guevara, su padre, contó en alguna ocasión que ella tenía 4 años cuando un día se levantó y su padre ya no estaba. "No hubo ninguna charla ni con nosotros ni con mi madre. No fue muy amigable", contó la cantante. Once años después, Jimena decidió buscarlo. Y lo encontró, a los 15 quiso buscarlo: era el Día del Padre, estaba en la casa de su madre, sintió que lo extrañaba y decidió buscarlo. "No estaba bien. Tenía problemas, era un tipo muy enquilombado y tenía adicciones. Me planteó que su escasa demostración de cariño había sido retirarse porque sentía que no iba a suceder nada bueno con él a su alrededor. Me dijo también que sintió que nos arruinó la vida cuando nos abandonó". Murió en 2014 por un accidente doméstico.