PARA JEAN PIERRE NOHER LOS REALITYS SON PELIGROSOS

25/06/2023 - 20:30 Pura Vida

El actor franco argentino, Jean Pierre Noher no para de trabajar tanto fuera como dentro de la Argentina. En medio del éxito que cosecha "Diciembre 2001", la serie de la plataforma de streaming Star+ donde interpreta a expresidente Fernando de La Rúa, admitió que si bien lo convocaron en varias oportunidades para ser parte de "MasterChef Celebrity", se negó porque le parece peligrosa la alta exposición.

"Por suerte no necesito de los realitys, pero también siento que tal vez si iba a "Masterchef", que me llamaron, si me conocieran tanto a mí, no sé si me hubieran visto para De La Rúa", dijo en el ciclo radial "Por si las moscas". Y agregó: "Los realitys son peligrosos, te exponen, obvio te pagan maravillosamente bien, pero tenés que entrar muy bien mentalmente, porque te exponen como tal. He visto actores que lo hicieron muy bien, que también hicieron personajes incluso de sí mismos, pero yo no me veo", explicó.

Sobre su último papel, contó: "Como actor, de la mano de la premisa de no juzgar a los personajes de pronto pude tener una mirada piadosa sobre De La Rúa, al tender un puente sobre las emociones y la humanidad de esas personas".