VIDEO | Rodrigo Paul se emocionó y lloró en pleno recital de Tini Stoessel

Tini Stoessel inició su gira musical por Europa, en el Coliseum de La Coruña, y fue todo un éxito. Un detalle muy especial es que fue acompañada por su pareja, Rodrigo De Paul, quien se dejó llevar por la emoción de ver a su gran amor brillar arriba del escenario.

Una fan se dio cuenta de la presencia del campeón del mundo en el show y grabó su reacción cuando la intérprete entonó “Quiero volver”. El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales por las lágrimas de emoción del futbolista.

“Quiero volver, quiero darte veces hasta el amanecer, contigo quiero desaparecer, todavía no me he ido y ya quiero volver”, fue la estrofa de la canción de Tini que puede oírse en el video captado por la admiradora.

De tirarse unos prohibidos a emocionarse... Rodrigo De Paul acompañó a Tini a su recital en La Coruña: se divirtió, bailó y también se emocionó. pic.twitter.com/cHDSMoVYv3 — Diario Olé (@DiarioOle) June 25, 2023

Se trata del primer show de Tini Stoessel en España. El tour continuará este domingo con la actuación en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el próximo miércoles 28, en la plaza de toros de Córdoba. En julio ofrecerá más conciertos en Cádiz, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria, Murcia y en Roquetas de Mar.