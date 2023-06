La vigilia del cumpleaños de Santiago traerá alegría

26/06/2023 - 20:43 Pura Vida

En esta época del año, la mirada de los santiagueños y de los turistas que están acostumbrados a visitar la "Madre de Ciudades" para su cumpleaños, ya está puesta en lo que será la tradicional vigilia que se realiza en la plaza Libertad.

Y los preparativos para este mega evento ya comenzaron con las audiciones, en las que se presentaron 200 personas, entre músicos, cantantes y artistas de la danza y del teatro, con deseos de estar en escena.

Por el momento, se sabe que un total de 80 artistas, de las más diversas formaciones, llevará adelante la propuesta que se verá atravesada por el mensaje de la alegría, "no como concepto de la felicidad a la que nunca se llega o la meta inalcanzable, sino como concepto mínimo, individual, colectivo y cotidiano de ese momento alegre, que nos hace saber que la vida tiene sentido. Y ese momento cotidiano puede ser con amigos, con hijos, con la naturaleza, puede ser un momento individual que al recordarlo nos saca una sonrisa", comentó Eva Gardenal, directora general del espectáculo de la vigilia del cumpleaños de Santiago.

Y apuntó: "Lo que buscamos es que el público se vea reflejado, que sienta que todos somos protagonistas de estas escenas, y no que solo al personaje que es diferente a mí le pasan estas cosas que te pueden hacer sonreír. Porque quién no ha tenido un ataque de risa tonta o se contagia porque el de al lado se ríe, ese momento de alegría cotidiano, puede que cuando lo recordemos nos dibuje una sonrisa en la cara". En ese contexto, comentó que si bien hay muchos artistas jóvenes en la puesta, esta vez habrá también adultos mayores en escena, "porque queremos mostrar la diversidad que nos acontece, la diversidad no es algo ajeno, somos todos diferentes y únicos. Somos todos diversos".

¿Es desafiante crear todos los años una propuesta diferente?

Es un gran desafío porque nosotros tenemos que plantear un espectáculo con una temática para un público completamente diverso. Aquí no hay público cautivo, es para todos, y además de ser un espectáculo diferente cada año, tiene que ser festivo, porque no olvidemos que es el cumpleaños de una ciudad, de nuestra ciudad que es la ciudad con la que nace este país, es la "Madre de Ciudades" y también de estos festejos. No existe otra ciudad que festeje así su autonomía, su promoción, su nacimiento.

¿Cuál es el plus que encuentra un artista al participar de un evento como la vigilia?

El plus que hay no es solo el estar en el escenario más importante de la ciudad en el año, que es el escenario donde todas las posibilidades técnicas y la pomposidad de la producción están a disposición, sino que la gran posibilidad es la de estar en un espectáculo de dirección integral, donde los intérpretes somos dirigidos con profesionalismo, y tratados en toda la preproducción con profesionalidad; cada ensayo tiene un guión, una forma de expresarse, un lugar de integración de los lenguajes, partituras de acciones que van manejando el espectáculo final y esa posibilidad es una escuela. Es una oportunidad única.

Cada vez son más los artistas que audicionan

Cada nuevo festejo del aniversario de la "Madre de Ciudades" tiene detrás a un equipo de profesionales creando una propuesta que sea significativa para todos; en esta oportunidad, integrado por Eva Gardenal, en la dirección general; Valentina Luque, en dirección dancística, con la asistencia de China Cáceres; Elena Trouvé, en la asistencia de Dirección General, Víctor Luna, en la producción general y Miguel Vivas, en dirección musical.

¿Qué representa para los artistas ser parte de este evento?

Eva Gardenal: "En la vigilia y en la acción teatral urbana, las convocatorias son abiertas a todes, son la posibilidad laboral para los artistas independientes y la oportunidad de encontrar su público. Tenemos cada vez más artistas formados, mucha gente de la danza formada en la Universidad Nacional de las Artes, gente del teatro, con estudios en Córdoba, Buenos Aries, y no hay espacios escénicos en Santiago dónde mostrar la producción, además de que es muy difícil producir. Estos son lugares de encuentro y de posibilidad de expresión".