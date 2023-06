Abogada calificó a Nicole como "mamá muy agresiva"

27/06/2023 - 21:49 Pura Vida

Se terminaron las especulaciones con respecto a la mala relación que existiría entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, quien (junto a Sienna y Allegra) es fruto del amor que la modelo tuvo en el pasado con el exfutbolista Fabián "Poroto" Cubero.

De visita en el programa "A la Barbarossa", que emite Telefé y llega a Santiago del Estero por Canal 7, la abogada de Indiana Cubero, Lidia Rosenstein, no solo confirmó la denuncia por "violencia familiar", interpuesta en el Juzgado Número 2 de San Isidro, contra la modelo; y la existencia del audio que prueba el maltrato que habría recibido cuando vivía en su casa, sino que aseguró que Nicole Neumann "es una mamá muy agresiva".

"Indiana fue agredida, vapuleada, maltratada. Cuando Indiana sentía lo que estaba viviendo como algo realmente terrible, le pidió a su papá irse a vivir con él. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato. La mamá le quitó el teléfono, lo que no sabía es que el teléfono seguía grabando. Hay situaciones en las que se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. Cuando el padre lo escucha, lo que se hizo fue una protección", explicó la letrada.

En diciembre de 2022, Indiana decidió irse a vivir con su papá, Fabián Cubero, y su actual pareja, Mica Viciconte. Antes de eso, la abogada aseguró que el exfutbolista siempre propició que la adolescente siguiera compartiendo la vivienda de su madre con sus dos hermanas. No obstante, al escuchar la grabación no dudó en recibir en su casa a su hija mayor.

"Fueron desgrabados por un perito. Hay 64 páginas de desgrabación. Es una mamá muy agresiva. Tiene un narcisismo tan grande que no entiende que alguien se le pueda oponer. Hay insultos y hay agresiones terribles. No la escucha, ella es la víctima siempre. No hubo violencia física, hubo violencia psicológica", agregó.

"La nena la seguía internalizando (el maltrato) como natural y podía ser que cuando conociera a un chico, le pareciera natural y después estaríamos gritando 'ni una menos'. Si el padre ejerce algún tipo de violencia, se resuelve de inmediato. Cuando se trata de la madre, los juzgados no creen nada. A Indiana la citaron y la escucharon. Por eso no sale del país con la madre. La mamá tenía esperanza que volviera, pero ella no quiere. La relación con sus hermanas es muy buena", dijo.

La abogada de Fabián Cubero, Lidia Rosenstein, también relató cómo fue el momento en que Indiana fue a buscar sus cosas con dos amigas a la casa de Nicole Neumann. "Ella fue con dos amigas, la mamá se sorprendió y después le envió un mensaje en el que decía que se sentía avergonzada porque quedaba expuesta de algún modo", dijo la profesional.

Entonces, detalló: "Y se quejó porque se llevó hasta los retratos, no podía sacar sus pertenencias desde diciembre. Se sintió más cómoda yendo con dos amigas".

Sobre ese mismo episodio, Marcela Tauro dijo en "Intrusos": "Le decía cosas como 'yo no entiendo por qué te vas con esa familia de…'. Hay frases muy fuertes que yo no sé si dar porque son discriminadoras. Están en todo el expediente. Son fuertes las frases. 'Sos como tu padre…'".

Mientras se confirmaba la denuncia que pesa sobre su persona, Nicole Neumann solo usó sus redes sociales para compartir videos "cotidianos" de sus otras dos hijas, y postear una imagen con una frase en inglés con el siguiente mensaje traducido: "Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás".