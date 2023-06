28/06/2023 - 20:00 Pura Vida

Karlín Castillo, músico de República

Dominicana, homenajea a Leo Dan con

una personal versión de “Te he prometido”

Con base de batería, guitarras acústicas y eléctricas y con un ritmo que transita el pop y el rock, es la versión que Karlín Castillo, músico oriundo de República Dominicana, hizo de “Te he prometido”, un clásico del santiagueño Leo Dan.

El compositor, actualmente radicado en Miami, lanzó en las plataformas digitales de música a esta canción emblemática del querido Leopoldo Dante Tévez. Además, Castillo realizó un video con un escenario muy particular.Karlín compartió con EL LIBERAL esta producción audiovisual.

Confirmó que “Te he prometido” es el primer sencillo de un álbum que “estoy grabando de Leo Dan. La razón de este trabajo es para dedicárselo a un tío mío que lamentablemente ya falleció. Yo me di a la tarea de grabarlo cuando él se enfermó y cayó en cama. Yo me adelanté a grabar este álbum para que él escuche y se pueda sentir orgulloso de mí, porque fue una persona especial en mi vida. Recuerdo que mi tío siempre andaba con un casete de Leo Dan en los bolsillos. En la noche, mi tío ponía la música de Leo Dan y, entre otras, estaba "Te he prometido". El álbum se va a llamar "Leo Dan, para mi tío Joselito". Mi idea era entregárselo en vida”.

Convencido que las canciones de Leo “hablan de la vida”, Karlín resaltó que el santiagueño nacido en Estación Atamisqui es un “patrimonio de la humanidad, de los latinoamericanos porque es el único artista que juntaba a la familia y a todos nos gustaba su música. Sus canciones hablan de la vida”.