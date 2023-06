“DIVINA COMIDA” MATIZARÁ LOS SÁBADOS DE TELEFÉ Y SE VERÁ POR CANAL 7

28/06/2023 - 20:05 Pura Vida

Ante la ausencia de "PH: Podemos Hablar", el programa que durante varias temporadas condujo Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefé, los sábados por la noche, el canal de las pelotitas decidió echar mano de un reality que dio que hablar, "Divina comida", el que volverá a la grilla el próximo 1 de julio, a las 21.30, con distintos grupos de famosos, para revivir los mejores momentos de esas cenas en las que buscaban entre ellos al mejor anfitrión.

En cada emisión, cinco celebridades tendrán que ser anfitriones por un día y preparar una cena con entrada, plato principal y postre para sus invitados. Al finalizar cada noche, los agasajados calificarán al anfitrión y quien obtenga el mayor puntaje se consagrará como el "Mejor Anfitrión de la semana".

Por "Divina Comida" pasaron Lizy Tagliani, Georgina Barbarossa, Jorgelina Aruzzi, Sol Pérez, Mariana Genesio Peña, Robertito Funes Ugarte, Iliana Calabró, Guillermo Coppola, Marcelo Polino, Silvina Escudero, Fernando Carlos y José María Muscari, entre muchos más. Todos hicieron lo imposible para agasajar con lo mejor a sus invitados.

Con producción de Turner Latin America, "Divina Comida", la versión argentina de "Come dine with me", el exitoso formato de entretenimiento con más de cuarenta versiones en el mundo, se estrenó en enero de 2020 por la pantalla de Telefé, y concluyó en marzo como estaba pactado. El programa, donde cada semana cinco famosos abrían las puertas de sus casas, encabezó su franja con un promedio de 8,28 de rating.

Entre los comensales figuran famosos que hoy ya no están como Gerardo Rozín, quien falleció a raíz de un tumor cerebral, Silvina Luna, quien anoche seguía luchando por su vida; Jey Mammón, cancelado de la televisión luego de la denuncia pública por abuso sexual que hizo un joven por una situación del pasado; y los polémicos Fabián Cubero y Nicole Neumann, aunque en grupos separados, quienes hoy están enfrentados por Indiana, la hija mayor del matrimonio, quien acusó a la modelo de "violencia familiar".

Aún no trascendió con qué famosos arrancará el ciclo, pero indudablemente el programa que compartieron Lizy Tagliani, Sol Pérez, y Georgina Barbarossa, junto a Guillermo Cóppola y Fede Bal no quedará fuera, por tratarse de tres figuras femeninas que todavía tienen un fuerte vínculo con Telefé. Lizy espera debutar al frente de "Got Talent Argentina", reality show que ya se está grabajando, mientras que Sol Pérez sigue creciendo como panelista, en "Cortá por Lozano", y Georgina divide su tiempo entre la conducción de "A la Barbarossa", y "La Peña de Morfi".

Pero Telefé está planteando otros cambios en su programación para este segundo semestre del año. Según lo reflejó el diario Crónica, la idea es que "Got Talent" reemplace a "MasterChef", y después llegue a la pantalla "Escape perfecto" con Iván de Pineda en el prime time, de lunes a viernes.

Además se está reactivando "El último pasajero" con Nico Occhiato, sin Flor Vigna, . "Expedición Robinson" saldría en el 2024, con Marley, y "Gran Hermano" con Santiago del Moro, en el arranque del próximo año.