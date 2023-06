Hallaron inconsciente a Madonna y la internaron de urgencia en Terapia Intensiva

28/06/2023 - 20:22 Pura Vida

Madonna fue internada en terapia intensiva por una grave infección bacteriana, según anunció su manager Guy Oseary, y canceló "Celebration".

La reina del pop, de 64 años, fue hallada inconsciente y la trasladaron a un hospital de Nueva York, donde fue intubada debido a que no podía respirar, informó el sitio Noticias Argentinas.

El tour estaba previsto para el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá. El manager de Madonna publicó un comunicado en la red social Instagram en el que cuenta que la salud de la artista "está mejorando, sin embargo, continúa con atención médica". "Ahora necesitamos pausar todos los compromisos, lo que incluye el recorrido", sostuvo Guy Oseary.

En qué ciudades iba a estar Madonna

Madonna: The Celebrarion Tour presenta un repertorio de los mayores éxitos de la oriunda de Bay City, Michigan: La Isla Bonita, Vogue, Pap Don't Predicar, Crazy For You y Music, entre otros. La gira estaba prevista para el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá.

Los recitales iban a durar hasta enero de 2024. Empezarían en Nueva York, Miami, Los Ángeles y otras ciudades norteamericanas. Después seguiría en Europa: Londres, Barcelona, París y Estocolmo. Por su parte, desde el 6 de diciembre hasta el 20 de enero de 2024, el tour debía seguir por América.