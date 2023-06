Shakira resurge como el “Ave Fénix” a un año de su separación

28/06/2023 - 20:26 Pura Vida

Mientras se prepara para el estreno de "Copa vacía", la canción que comparte con Manuel Turizo y que se dará a conocer estar noche en todas las plataformas musicales, con videoclip incluido, la cantante Shakira contó por primera vez cómo fue que se enteró que su ex esposo Gerardo Piqué le fue infiel. La confesión llegó a través de la revista People en Español, de la que es portada, un año después de la escandalosa separación entre ambos.

La colombiana de 46 años atravesó la ruptura de una manera distinta a la que lo hizo su ex, quien comenzó un noviazgo con la modelo Clara Chía Martí. Es que Shakira debió cuidar a su padre, quien sufrió un golpe al caerse en su casa en Barcelona.

"Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente", recordó.

Y siguió: "Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)".

Toda su tristeza fue acompañada del duro momento que vivió su padre.

"Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", dijo la artista.

"Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses", continuó.

"Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo. Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir", señaló.

Reconstruye su vida

Shakira intenta reconstruir su vida tras su dura separación. "Mi tiempo libre es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos (en Miami)", contó.

Y siguió: "Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido".

"Sueño con ver que ellos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia como la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien", aseguró.

Y cerró: "Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos".

Las palabras de Shakira sobre lo que desea para sus hijos se leen como un mensaje, por elevación, para su expareja, a quien a través de sus canciones le ha reprochado haber estado siempre enfocado en sí mismo.

Shakira es la única hija del matrimonio de Wiliam Mebarak con Nidia Ripoll. Pero del matrimonio anterior de su padre con Lucila Otero, tiene 10 hermanos, la mayor falleció a los 19 años, cuando la cantante tenía 2 años. Uno de sus hermanos más cercanos es Tonino, quien estuvo a su lado desde el comienzo de su carrera. Él es músico y compositor. Patricia es maestra de niños con discapacidad, y Lucila y Ana son médicas.