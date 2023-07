Sin Bandera, juntos, y también en solitario

30/06/2023 - 20:34 Pura Vida

Después de cinco años de ausencia, Sin Bandera sellaba en junio ante un colmado Movistar Arena su reencuentro con el público porteño, testigos privilegiados de la vigencia de estos referentes de la canción romántica en una vuelta a los escenarios que promete ser definitiva, refleja Télam.

Es que antes de iniciar una gira internacional, el reencuentro entre el mexicano Leonel García y el argentino Noel Shajris tenía sabor a despedida, aunque terminó prevaleciendo el sentido común para hacer convivir el proyecto compartido con las carreras solistas de ambos. "Disfrutamos hacer cosas por nuestra cuenta, pero también entendemos el valor y la belleza de este proyecto que siempre hemos querido mucho que es Sin Bandera", dijo García.En ese sentido, agregó: "Nos parece mucho más inteligente; no sé por qué no lo habíamos pensado antes. Así pasa en la vida, donde uno va aprendiendo. Vamos abriendo espacios para las cosas que nos dan curiosidad y ya no ponemos más fecha de caducidad".

¿Es igual cantarle al amor hoy que hace 20 años?

Noel Shajris: El amor es siempre parte de nuestra realidad, es el material del universo y puede cambiar un poquito la manera para nosotros que estamos de 48 añitos vemos el amor desde un lugar diferente. En el disco "Frecuencia" lo abordamos desde un lugar más realista, más de lo que somos hoy, ya hombres de familia. Entonces en eso puede cambiar un poquito el enfoque pero esa intensidad y cómo quema el amor sigue siendo igual de relevante.