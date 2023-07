Becerra cuestionó a quienes dudan de que ella escriba sus propios temas

30/06/2023 - 20:35 Pura Vida

María Becerra está de estreno en estreno. Y una de las últimas canciones que lanzó es "Corazón vacío", cuya letra le llamó la atención al streamer Coscu, quien no dudó en comentarlo durante un vivo, para recibir después una lapidaria respuesta.

"Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que...", fue el verso que provocó que el streamer dudara de la autoría de Becerra y dijera: "Reconozcamos, esa barra la escribió Lit killah o Duki, no me la cuentes. ¿Habrá sido FMK?". Y luego preguntó públicamente. "¿Lo escribiste vos? No mientas".

Al escucharlo, María Becerra reaccionó: "La respuesta es si, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre xríss y yo", comenzó escribiendo en Twitter y sumó: "No entiendo xq aún les sorprende o dudan de si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones".