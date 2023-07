JOAQUÍN FURRIEL SE DESPIDE DE FABIÁN DANUBIO

01/07/2023 - 20:30 Pura Vida

Misterio y drama se conjugan en la tercera y última temporada de "El Jardín de Bronce", serie argentina protagonizada por Joaquín Furriel y Maite Lanata que estrenará hoy HBO Max. Un nuevo caso policial llevará a Fabián Danubio (Furriel) a tratar de desentrañar los secretos que envuelven al secuestro de la hija pequeña de una de las familias más poderosas del país.

Al mismo tiempo, en esta nueva temporada, escrita por Gustavo Malajovich y Marcos Osorio Vidal y que se enfoca en casos de desaparición de personas, Fabián y Moira (Lanata) están recomponiendo su relación, luego de los sucesos traumáticos por los que tuvieron que atravesar.

Dirigida por Hernán Golfrid y Benjamín Naishtat, se suman al estelar elenco dos actores emblemáticos de la escena nacional como lo son Norman Briski y Pepe Soriano. Y se destacan los roles de intérpretes notorios como Juan Leyrado, Jazmín Stuart, Alejandro Awada, Luis Ziembrowski, Belén Chavanne, Rafael Federman y Sofía Palomino.

En una conferencia de prensa virtual con EL LIBERAL y periodistas de Córdoba y Mendoza, Furriel y Lanata hablaron de esta impactante serie.

¿Qué secretos saldrán a la luz en la investigación que lleva adelante Fabián Danubio acerca del secuestro de la hija de una de las familias más poderosas del país?

Joaquín Furriel: Me parece que es muy interesante cómo, de alguna manera, Fabián se involucra en los problemas de la chica que desaparece en esta temporada y empieza a conocer a la madre de la chica desaparecida, y a descubrir un poco la trama familiar. Pero, siempre creo que es lo particular que tiene la serie comparada con otras de suspenso o policiales donde hay búsquedas de personas, que está muy anclada en lo vincular, sobre todo entre Fabián y Moria. El caso también le resuena a Fabián en su emocionalidad y en relación a su propia historia. Él se acerca al caso porque lo conmueve lo que está viviendo esa mujer; le recuerda lo que vivió él hace muchos años atrás cuando desaparece su hija (Moira) a los cuatro años.

Es cierto que mucho no podemos decir de la trama, lo que sí puede decir es lo que me pasó a mí con el guión. Cuando leí los últimos dos episodios lo llamé al equipo de autores, hablé con todos ellos porque me pareció muy interesante y muy original, y eso que tengo un ejercicio entrenado no solo al leer guiones sino como espectador. Y me puso muy feliz porque si te pasa eso a vos que estás muy adentro de lo que se está contando, la sorpresa para los espectadores va a ser aun mayor. Esperamos eso.

La segunda temporada dejó la vara muy alta, según remarcó la actriz Maite Lanata, protagonista desde la primera entrega. Sin embargo, el cierre de esta historia aporta su propio color con más misterio y suspenso.