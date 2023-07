¿Por qué a los argentinos les gusta tanto el género policial?

01/07/2023 - 20:37 Pura Vida

Maite Lanata: Creo que tiene que ver con el dejarse atrapar por el misterio; que también puede estar relacionado con por qué nos gustan las noticias policiales.

Joaquín Furriel: Me parece que nosotros tenemos una cultura de los policiales desde la literatura; y hay algo en comparación con otras culturas que hasta son milenarias:un Estado relativamente joven, con grises en las instituciones que permiten un montón de situaciones. Nosotros no tenemos asesinos seriales como los tiene la problemática de EE.UU., o la problemática inmigratoria junto con la religión que tiene Europa. En el caso del policial creo que la Argentina está construida con muchos momentos de violencia política, de fuerzas militares, policiales, hay mucha tensión permanente.

No sé si en otro país pueda existir un Fabián Danubio que en la primera temporada desconfía que la policía no está resolviendo el caso y que tenga algo que ver (con la desaparición de su hija). Peor en nuestra historia hay sobrados hechos donde hay mano de obra desocupada que ha hecho cosas espantosas. Ahora, no hay tantos países en el mundo que secuestren gente. La del secuestro es una problemática latinoamericana porque tenemos unos niveles muy dispares de diferencias sociales donde ocurren estos tipos de conflictos sociales porque no dejan de ser eso, conflictos sociales.