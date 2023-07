Dario Barassi busca ser reconocido como conductor de TV

01/07/2023 - 20:43 Pura Vida

Mientras disfruta del éxito de su flamante programa "Ahora Caigo", con el que regresó a su papel de conductor en la pantalla de eltrece, y espera ansioso el estreno de "Chueco", la serie que grabó para Disney +, Darío Barassi se permitió reconocer el gusto amargo que le dejó no haber sido nominado en la categoría "Mejor Conductor" por su desempeño al frente de "100 Argentinos Dicen" el año pasado, ciclo de entretenimiento que supo adueñarse del rating de la tarde. No obstante, el programa sí compite como "Mejor Programa de Entretenimiento".

"No me sorprendió la no nominación, obviamente yo me esperaba estar nominado, eso es una realidad porque me gusta el laburo que estoy haciendo, siento que hay buena recepción de la gente, el año pasado me sorprendieron algunas nominaciones: revelación, conductor del programa, ganamos con el programa", dijo ante las cámaras de "Socios del Espectáculo".

Por otro lado, expresó: "Así como estoy agradecido por lo del año pasado, también estoy agradecido con lo de este año. Estoy contento con la nominación de 100 argentinos, me esperaba estar nominado como conductor, pero también entiendo y respeto no estar, los que están nominados son todas inminencias y escuelas", en referencia a Santiago Del Moro, Marley, Ángel De Brito y Coco Sily.

Por último haciendo uso del humor que lo caracteriza, el conductor adelantó cuáles serán sus movimientos durante la ceremonia: "Cuando estén lo nominados a conductor, me voy a ir del lugar, me voy con ruido eh".