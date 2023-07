Benjamín Vicuña debutó este año como escritor con un libro sobre su hija Blanca

02/07/2023 - 20:08 Pura Vida

El actor chileno Benjamín Vicuña ha ido forjando su carrera artística con importantes papeles, mientras su vida privada también cobraba notoriedad; primero por su relación con la modelo argentina Carolina "Pampita" Adohain, con quien tuvo cuatro hijos, y perdió a la mayor, Blanca, de apenas 6 años; y después por su noviazgo surgido en medio de rumores de infidelidad con la actriz Eugenia la "China" Suárez, con quien tuvo dos hijos, Magnolia y Amancio. De la "China" también se separó e inició una fallida relación con Eli Sulichin, la hija de una amiga de "Pampita". Pero ahora le ganó la soledad. Hace casi un año que está soltero.

Al respecto, reconoció, en diálogo con el ciclo radial "Agarrate Catalina": "La soltería no está mal, pero es extraña porque me gusta conocer lugares, compartir momentos. Me cuesta entenderla, sé que hay grandes militantes de la soltería con el eslogan nacimos solos, morimos solos. Estos meses he hecho un intento de conocerme más".

Y agregó: "Yo creo que estoy en una etapa de mucho trabajo. También tengo un laburo que es en México y además se complementa con el rol de papá. No le encuentro el espacio o el lugar para otra cosa, tendremos que ver qué pasa más adelante".

Por otra parte, recordó la intervención de su hija Magnolia en una entrevista con un programa de televisión chileno, en el que con mucha naturalidad le preguntó a su padre si ella se parece a Blanca, su hermana fallecida. "Hay un tema de naturalizar ciertas cosas que son parte de un duelo. Hoy con mis hijos hablamos de Blanca prácticamente como si estuviera con nosotros, hablamos con una sonrisa en la mesa como ella le echaba ketchup a las papas. Hablamos con amor, con dulzura", reveló el actor.