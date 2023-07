La película sobre Barbie se viene con polémica

03/07/2023 - 20:21 Pura Vida

La nueva cinta de Warner Bros Barbie, centrada en la muñeca de Mattel, es uno de los estrenos más esperados del 2023, y también, uno de los que más ha dado de qué hablar. En ese sentido, volvió a ser eje luego de que la empresa creadora hayan declarado que no desean que la misma sea tildada como una producción feminista.

El productor ejecutivo de la división fílmica de Mattel, Robbie Brenner, dejó en claro que "no es una película feminista", a lo que Margot Robbie salió a despejar toda clase de dudas.

En diálogo con Time, la protagonista de la película declaró que "no se trata de que sea feminista o no lo sea. Es una película que tiene mucho dentro de ella. Esto no es un spot publicitario de Barbie".

La actriz también recordó lo que habló con el CEO de Mattel: "En aquella primera reunión, le dejamos claro a Ynon (Kreiz) que íbamos a honrar el legado de su marca, pero que, si no reconocían ciertas cosas, si nosotros no las decíamos, alguien iba a hacerlo. Así que más les vale ser parte de esta conversación".

"Después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad", señala la sinopsis, sin embargo, no se sabe muchos detalles de la trama de la película.

Dirigida por la escritora y directora Greta Gerwig, la cinta estará protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken. La película llegará a los cines argentinos el 20 de julio.