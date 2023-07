El Bailando será los chicos de las redes vs. los históricos

05/07/2023 - 22:43 Pura Vida

El reality show que mantuvo a Marcelo Tinelli en la preferencia del público durante largas temporadas a través del Trece, regresará a la televisión el próximo 22 de agosto por una nueva pantalla, América TV, y con varios cambios, entre ellos el ritmo con el que ingresen a la pista, que será a elección de cada pareja.

"No van a bailar todos el mismo ritmo como antes, además de que vamos a sumar nuevos como el bollywood. La parte de elegir, hace que se la tengan que jugar muchísimo más. Es como un Bailando recargado, por ejemplo, el primer ritmo con el que salgan a la cancha va a ser su carta de presentación y es importante que se muestren seguros y con mucho ensayo", adelantó Lolo Rossi, la jefa de coaches en diálogo con el ciclo radial "Por si las moscas".

Además, advirtió: "Ahora no existen más los duelos, los jurados deciden a quiénes salvan y a quiénes mandan al teléfono. Cada coreografía es un solo tiro, una sola carta para jugar. Van a tener que jugársela muy fuerte".

Y opinó sobre algunos participantes: "Cami Homs me parece que está bueno lo que puede hacer, Anabel Sánchez es una chica con muchas ganas de trabajar; Lourdes Sánchez y Flor Vigna son dos virtuosas, Coqui no sabemos con qué puede volver, y (Tomás) Holder, tampoco sabemos qué ofrecerá". "Creo que va a haber una guerra entre los chicos que vienen más de las redes, o de los realitys, versus los que son históricos, o vienen de otro palo. Desde elegir la música hasta la previa va a ser todo un conflicto, esto va a pasar siempre", dijo, según lo reflejó television.com.ar.

Sobre la relación del Bailando 2023 con las redes, destacó: "Este Bailando no sólo es la exposición de la televisión, implica también las redes sociales, lo que va a pasar en el streaming que va a ir en simultáneo con el programa en vivo, sumado a la interacción de las redes y del piso. La gente va a poder jugar mucho a la par del vivo que va a ir siempre los cuatro días que salga el programa".

Por último, hizo referencia a los ex participantes de Gran Hermano que forman parte del elenco de este año: "Hay gente que no tiene ni idea de lo que es el baile. Este programa se caracteriza por darle la posibilidad a alguien que no baila, tenés la virtuosidad de bailarines profesionales como Lourdes Sánchez o Flor Vigna, y después tenés al que no entiende nada. La realidad es que esto no es mágico, requiere muchísimo ensayo, pero sí es necesario buscarle la vuelta a la previa también para divertir, y gustarle al público y al jurado".

Por último, expresó: "Van a volver algunos históricos, como Coqui que nació de la periferia del Bailando. Tenemos confirmadas creo que 23 equipos completos".